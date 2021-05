Koľko minút denne musíte cvičiť, aby ste vykompenzovali celodenné sedenie v práci? Odpoveď vedcov nepoteší

Radi si myslíme, že nám potom stačí pol hodinka na stacionárnom bicykli alebo urobiť zopár drepov. Odborníci však varujú, že čo sa pohybu týka, svoje telo by ste príliš šetriť nemali. Koľko aktivity potrebujeme na to, aby sme vykompenzovali celodenné sedenie v práci?

30 minút denne nestačí

Odporúča sa, aby sme cvičeniu venovali aspoň 30 minút každý deň, teda 150 minút týždenne, aby sme ostali zdraví. 30 minút však tvorí len malé percento z celého dňa. Veľa z nás strávi zvyšok dňa väčšinou sedením. Ako píše portál Science Alert, množstvo výskumov dokazuje, že sedenie je pre nás v niektorých aspektoch rovnako škodlivé, ako napríklad fajčenie. Najnovšie štúdie zas dokazujú, že 30 minút cvičenia denne ani zďaleka nestačí na to, aby sme vyvážili presedený deň.

Vedci zhromaždili dáta celkovo od viac ako 130 000 dospelých ľudí z Veľkej Británie, z Ameriky a zo Švédska, ktorí sa zúčastnili 6 rôznych štúdií. V rámci každej zo štúdií mali na sebe účastníci zariadenie na monitorovanie aktivity, ktoré hodnotilo, koľko času presedeli a koľko času venovali aktívnemu pohybu. Účastníci výskumov boli sledovaní po dobu 4 až 14 rokov, aby vedci vedeli, či a kedy niektorý z participantov zomrel.

Výsledky výskumov sú jednoznačné. Ľudia, ktorí mal viac ako 30 minút pohybu denne, znížili riziko predčasného úmrtia až o 80 %. Nižšie riziko predčasného úmrtia hrozilo aj tým, ktorí sedeli menej ako 7 hodín denne. Avšak ľudia, ktorí presedeli 11 až 12 hodín denne, potrebovali na zníženie rizika omnoho viac pohybu.

Vytvorte si vlastný koktail

U ľudí, ktorí trávili väčšinu dňa sedením a pol hodinu cvičením, bolo riziko predčasného úmrtia nižšie len o 30 % (aj to v kombinácii s ľahkou aktivitou, ako je napríklad upratovanie či varenie). Čo sa pohybu, sedenia a ľahkých aktivít týka, podľa odborníkov si ich máme predstaviť ako koktail. Napríklad, ak sa intenzívnej fyzickej aktivite venujete 30 minút denne, 6 hodín by ste mali venovať ľahkým aktivitám, ako je napríklad chôdza do práce či domáce práce. V takom prípade by človeku hrozilo rovnaké riziko predčasného úmrtia, ako niekomu, kto aktívne cvičí 55 minút denne, presedí 11 hodín denne a ľahkým aktivitám venuje 4 hodiny denne.

Väčšina štúdií sa venuje benefitom samotného cvičenia, máloktorá však berie ohľad na to, čo iné počas dňa človek robí, akým aktivitám sa venuje. Nestačí preto ľuďom povedať, aby cvičili 30 minút denne, každý si to môže prispôsobiť na základe toho, koľko času trávi inými aktivitami, píše portál The Conversation.