Necháva sa poštípať tým najnebezpečnejším hmyzom. Niekoľkokrát mu išlo o život, na YouTube má milióny fanúšikov

Väčšina ľudí má pred jedovatými zvieratami rešpekt a ak je to možné, radšej sa im vyhýbajú. Muž, ktorý si hovorí Coyote Peterson ale robí pravý opak. Na YouTube má vyše 20 miliónov fanúšikov. Ľudí fascinuje, keď si zámerne spôsobuje bolesť tým, že sa nechá hrýzť jedovatými pavúkmi, osami či hadmi.

V článku sa dozviete aj: Ako začala Coyotova láska ku zvieratám

Prečo sa nechá štípať a hrýzť nebezpečnými zvieratami

Ktoré poštípanie bolo to najbolestivejšie

Ako sa stal hviezdou na YouTube

Zvieratá ho fascinovali od útleho veku

Nathaniel Coyote Peterson je americký youtuber, ktorý sa preslávil tým, že sa nebojí pustiť si k telu aj tie najjedovatejšie živočíchy, pred ktorými bežní ľudia utekajú kade ľahšie. Zvieratá boli súčasťou jeho života od nepamäti, píše portál Biography Mask. Od útleho veku ho fascinovalo všetko, čo sa týkalo zvierat. Nebál sa napríklad vojsť do rieky a pokúšať sa chytať riečne živočíchy holými rukami.

V čase, keď mal len 8 rokov, chytil do rúk kajmanku dravú netušiac, že je to nebezpečné zviera a uhryznutie tejto korytnačky nie je vôbec príjemné. Podľa portálu Animal Hype kajmanka je mimoriadne agresívna, loví ryby a iné zvieratá a zabíja ich tým, že ich drví svojimi silnými čeľusťami. Len o dva roky neskôr sa mu do rúk dostal do rúk štrkáč.

Akoby zázrakom sa malému chlapcovi nič nestalo. Matka ho v jeho vášni podporovala, brávala ho preto na výlety, kde mohol prichádzať do kontaktu so zvieratami. Keď nastal čas zvoliť si kariéru, rozhodol sa, že bude natáčať dokumentárne filmy. Aj počas štúdií si vždy dokázal nájsť čas na cestovanie. V čase, keď mal len 18 rokov už precestoval väčšinu štátov USA.

Stal sa Stevenom Irwinom na YouTube

Jeho vášeň sa napokon skutočne stala jeho životným poslaním. Ako píše portál Dailydot, stal sa akýmsi Stevenom Irwinom na YouTube a svojimi videami vzdeláva milióny detí, ale aj dospelých po celom svete. YouTube kanál založil ešte v roku 2014 a rýchlo si vyslúžil prezývku King of stings (v preklade Kráľ bodnutí). Na niektoré z videí sa pozerá naozaj ťažko, Coyote na nich totiž necháva nebezpečný hmyz, hady, či ďalšia zvieratá, aby po ňom liezli, štípali a hrýzli ho.

Medzi jeho videá s najväčším množstvom videní patria tie najbolestivejšie. Video, na ktorom sa nechal poštípať osou Polistes carnifes, má v súčasnosti 58 miliónov videní. Pozrieť si ho môžete prostredníctvom kanálu Brave Wilderness. Podľa portálu Insectic patrí tento hmyz medzi tie najobávanejšie. Po uštipnutí púšťa do tela obete silný jed, následky sú extrémne bolestivé a utrpenie pretrváva niekoľko hodín, ba dokonca dní.

Medzi tie najbolestivejšie patrilo jednoznačne aj uhryznutie mravcom Paraponera clavata. Toto video si od roku uverejnenia v roku 2016 vyslúžilo už 57 miliónov zhliadnutí. Aj keď je to v porovnaní s veľkými nebezpečnými šelmami drobný tvor, ako píše portál All That Is Interesting, poštípanie môže privodiť agóniu trvajúcu celé hodiny. V extrémnych prípadoch sa môžu objaviť aj halucinácie a dokonca aj dočasná paralýza.

Chce sa dostať čo najbližšie k nebezpečným zvieratám

Samozrejme, jeho kanál na YouTube nie je len o tom nechať sa všetkým hrýzť a štípať. Neraz je jeho cieľom dostať sa čo najbližšie k nebezpečným zvieratám, akými sú napríklad aligátory, oceloty či pytóny.

Napokon sa mu splnil sen aj o natáčaní dokumentov. Svoje stretnutia s aligátorom, tasmánskym tigrom či kajmankou dravou zdokumentoval v sérii Coyote Peterson: Brave the Wild. Vďaka jeho odvážnym kúskom si mnohí myslia, že je celkom nebojácny. V rozhovore pre Looper ale priznal, že občas predsa len strach má, a to najmä vtedy, keď sa ocitne v nesprávny čas na nesprávnom mieste a situácia sa zrazu zvrtne na sled nepredvídaných udalostí.

Medzi tie najstrašidelnejšie zážitky radí stretnutie s medvedicou a jej troma mláďatami uprostred ničoho na Aljaške. Coyote netušil, či z tohto stretnutia vyviazne on a jeho štáb živý. Našťastie, medvedica sa rozhodla vyraziť opačným smerom a nikomu sa nič nestalo.

Samozrejme, Coyote sa vždy snaží robiť maximum preto, aby boli stretnutia s predátormi čo najbezpečnejšie. Starostlivo sa na ne vopred pripravuje a súčasťou každého natáčania je aj tím lekárov, ktorí sú pripravení zasiahnuť. Aj keď môže pôsobiť ako šialenec, Peterson sa snaží nezachádzať priďaleko a nikdy sa zámerne nenechá pohrýzť zvieraťom, ktoré by ho mohlo na mieste zabiť.

Zvieratá si podľa neho zaslúžia viac pozornosti

Ako píše portál Distractify, pred časom sa napokon Coyote rozhodol utiahnuť takpovediac do dôchodku. Aj keď práve to mu vynieslo najviac slávy, už sa viac nechcel nechať hrýzť nebezpečnými zvieratami. Netrvalo ale pridlho a v roku 2021 na YouTube opäť pribudlo video, na ktorom sa nechal poštípať nebezpečnou osou. Okrem toho ale putuje po svete a ukazuje ľuďom zvieratá, o ktorých sa podľa neho hovorí málo, no zaslúžia si viac pozornosti.

Snaží sa tak ľudí inšpirovať, aby sa zbavili strachu zo zvierat, ktoré síce môžu byť nebezpečné, no je fajn obdivovať ich z bezpečnej vzdialenosti. Chce poukázať aj na to, aké je dôležité snažiť sa prírodu čo najviac uchovať v nedotknutom stave.

Ako sa dozvedáme z portálu Deadline, tu Petersonove dobrodružstvá ani zďaleka nekončia. Uzavrel totiž dohodu so spoločnosťou The Natural Studios, ktorá patrí svetoznámemu dobrodruhovi Bearovi Gryllsovi. Ten sa preslávil účinkovaním v televíznej šou Človek proti divočine. Jedna z epizód ich spoločného diela má názov The Game of Horns, kde poukazujú na to, čo všetko ohrozuje africké nosorožce. Predstavujú aj iniciatívu Save the Horns, ktorej cieľom je ohrozeným nosorožcom pomôcť.