Na cestách boli 7 rokov, prešli 48 000 km. Muž so psom obišiel svet, zapísali sa do do Guinnessovej knihy rekordov

Predstavte si, že by ste jedného dňa nemuseli ísť do práce. Namiesto toho by ste sa so psom vydali na tú najdlhšiu prechádzku. Presne to urobil Tom Turcich, ktorý je s najlepším priateľom na cestách už 7 rokov.

Inšpirovala ho tragická smrť priateľky

Len máloktorý človek pozbiera toľko odvahy, aby sa vybral na cestu okolo sveta. 21. mája 2022 sa Tom Turcich stal 10. človekom, ktorému sa niečo také podarilo. Ako píše portál CNN, mal so sebou štvornohú spoločníčku Savannah, ktorá sa stala prvým psom v dejinách, ktorý obišiel celý svet.

Ich cesta trvala približne 7 a pol roka a počas tohto obdobia spolu prešli vyše 48 000 kilometrov. Keď svoju púť napokon ukončili, Toma a Savannah čakali doma priatelia a rodina, privítanie bolo skutočne búrlivé.

Ako vlastne prišiel k myšlienke vydať sa na cestu okolo sveta? Všetko začalo tragédiou v roku 2006, keď počas nehody zomrela v tom čase 17-ročná Ann Marie, ktorá bola jeho blízkou priateľkou. Vtedy si Tom uvedomil, že raz zomrie aj on a môže sa to stať v ktoromkoľvek okamihu. Začal preto svoj život prehodnocovať. Rozhodol sa absolvovať dobrodružstvo, na ktoré sa neodhodlá každý.

Prirovnávajú ho k Forrestovi Gumpovi

Turcicha dnes mnohí prirovnávajú k Forrestovi Gumpovi. Inšpiroval ho okrem iného aj príbeh Stevena Newmana, ktorý sa ako prvý zapísal do Guinessovej knihy rekordov po tom, čo svet obišiel pešo po vlastných. Kráčanie mu prišlo ako najlepší spôsob, ako sa dostať na miesta, kam by sa inak nedostal a ako skutočne spoznávať svet. Nechcel ísť jednoducho do Paríža alebo Machu Picchu. Chcel sa stretávať s ľuďmi, porozumieť im a vidieť ich každodenný spôsob života.

Samozrejme, nebolo to vždy jednoduché. Na cestu si zarábal prácou popri škole a aby ušetril čo najviac, presťahoval sa späť k rodičom. Krátko predtým, ako sa mal vydať na cestu, sa o jeho plánoch dozvedela miestna spoločnosť a rozhodla sa jeho dobrodružstvo sponzorovať. Majiteľ totiž osobne poznal Ann Marie a jej rodinu a Toma chcel podporiť akýmkoľvek spôsobom.

Na cestu sa napokon vydal 2. apríla v roku 2015 krátko pred svojimi 26. narodeninami. Pred sebou tlačil kočík s turistickou výbavou, spacákom, počítačom, kamerou a nádobou na skladovanie menších zásob jedla. Psíka so sebou ešte nemal, Savannah si adoptoval o niekoľko mesiacov neskôr z útulku v Texase. Jeho hlavným cieľom bolo dostať sa na každý kontinent a čo najmenej sa pritom zaťažovať byrokraciou, ktorá neraz cestovania sťažuje.

Spomalila ho infekcia, ale aj pandémia koronavírusu

Rátal s tým, že na cestách bude približne 5 a pol roka. O dva roky sa napokon omeškal kvôli bakteriálnej infekcii, z ktorej sa zotavoval niekoľko mesiacov, ale aj kvôli pandémii koronavírusu. Má za sebou skvelé, ale aj strašidelné zážitky. Kým v Turecku ho pozvali na svadbu, v Paname ho ohrozovali nožom a jeho život visel na vlásku.

Po roku si založil konto, kde mohli finančnými darmi prispievať jeho fanúšikovia. Počas druhého roka sa dostal na Antarktídu a na prelome druhého a tretieho roka sa na krátko vrátil domov. Dlho sa ale nezdržal, potreboval len vybaviť dokumentáciu pre seba a pre Savannah, aby sa spoločne mohli vydať do Európy.

Práve tu musel stráviť niekoľko týždňov v nemocnici a napokon sa opäť vrátiť domov, aby sa zotavil. V máji v roku 2018 sa vrátil do Kodane, aby mohol vo svojej ceste pokračovať, po fyzickej, ale aj duševnej stránke to ale bolo mimoriadne náročné. Tom priznáva, že sa občas zamyslel na tým, či ešte chce pokračovať, nikdy však nemal v pláne vzdať to.

Istý čas nikam cestovať nechce

Pešo prešiel Nemecko, Chorvátsko, Slovinsko, Grécko či Albánsko. Stal sa prvým občanom, ktorému bolo povolené prejsť pešo po Bosporskom moste. Pandémia udrela práve v čase, keď prechádzal Azerbajdžanom, následkom čoho tu musel ostať nasledujúcich 6 mesiacov.

Musel pozmeniť aj svoje plány. Kvôli prísnym obmedzeniam nemohol navštíviť Mongolsko ani Austráliu. V auguste minulého roka preto prešiel do Kirgizska, nasadol na lietadlo a odletel do Seattlu. Odtiaľ sa rozhodol pešo dôjsť až späť domov do New Jersey. Tom hovorí, že zo všetkých miest to bolo najnáročnejšie vo Wyomingu. Prešiel aj celý víkend bez toho, aby narazili na čo i len jediný obchod či živú dušu. Až po niekoľkých dňoch napokon natrafili na benzínovú pumpu.

Spoločne napokon dvojica precestovala 38 štátov, pričom väčšinu času prespávali pod hviezdami v stane. Počas dňa prešli v priemere 29 až 38 kilometrov. Turcich priznal, že keď sa vracal domov, tešil sa na koniec cesty a na to, že sa vráti do normálneho života. Tešil sa na svoju rodinu, priateľov, ale aj na to, že nebude musieť každé ráno skladať stan.

Teraz, keď už sú doma, si Savannah musí zvykať na nový, pokojnejší život, zatiaľ čo Tom sa pustil do písania memoárov. Dodáva, že tak skoro sa nikam nechystá, bude rád, ak istý čas nebude musieť cestovať.