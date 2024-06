Nebolo možné ho zachrániť: 64-ročného muža rozdrvila kosačka, keď sa ju snažil opraviť. Zraneniam podľahol

Muž bol v ovocnom sade, kde chcel opraviť kosačku, ktorá bola pripojená k traktoru. To sa mu stalo osudným. Na 64-ročného muža kosačka spadla a rozdrvila ho. Na následky zranení zomrel, informuje poľský web Lublinews.pl.

Nešťastná nehoda sa stala ešte vo štvrtok, 6. júna v Błażku. V súčasnosti celý prípad vyšetruje polícia, ktorá varuje pred výkonom prác v teréne a používaním poľnohospodárskej techniky. Väčšine hrozieb a nešťastí sa dá predísť uplatňovaním základných pravidiel bezpečnej práce.

Na mieste boli ako prví hasiči, muža sa snažili ešte oživiť, no to sa im nepodarilo. „Hasiči vykonávali resuscitáciu až do odovzdania zranenej osoby záchrannému tímu na mieste, ktorý v tom pokračoval. Napriek poskytnutej pomoci muž žiaľ neprežil,“ informujú na sociálnej sieti.