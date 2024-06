Nebezpečné počasie ani zďaleka na Slovensku nekončí, zajtra sa k nám majú dovaliť ďalšie vlny búrok. Zasiahnu tieto oblasti

S príchodom horúcich letných dní sa často spájajú aj búrky, ktoré vedia byť neraz veľmi nebezpečné. Ako sme vás len nedávno informovali, v českom Liberci blesk zranil až 15 ľudí a na našom území počas soboty spôsobilo počasie škody na majetku. Počas pracovného týždňa nás čakajú ďalšie búrkové vlny, informuje o tom portál iMeteo.sk.

Ako vyplýva z predpovede, od severozápadu k nám prichádza komplex prehánok, ktoré by ale zatiaľ nemali spôsobiť žiadne výraznejšie komplikácie. Nebezpečnejší však bude začiatok pracovného týždňa, v ktorom treba počítať aj s búrkami. „V teplom a vlhkom vzduchu sa budú opäť na viacerých miestach tvoriť prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj nebezpečnejšie a budú sprevádzané nebezpečnými sprievodnými javmi,“ priblížilo v predpovedi iMeteo.

Konkrétne by malo ísť o 2 vlny búrok, ktoré počas popoludnia a neskôr večer zasiahnu predovšetkým západné a južné Slovensko. Rovnaká situácia by mala nastať aj počas utorka, no ľudia by mali sledovať vývoj aktuálnej meteorologickej predpovede.

V Českej republike blesk zranil 15 ľudí

Vyčíňanie búrok v sobotu naplno pocítili aj niektorí obyvatelia na Slovensku. Blesky sprevádzal silný vietor, ktorý lámal konáre a spôsobil tiež škody na majetku. Ešte horšie to však počas nedele je v susednej Českej republike, nakoľko v Liberci sú v pohotovosti všetky záchranné zložky. Do zeme tam mal udrieť blesk, ktorý údajne zranil až 15 ľudí.

Počiatočné údaje sa síce rozchádzajú, no je zrejmé, že blesk narobil v Liberci poriadne problémy. Hovorca libereckej nemocnice Václav Řičář sa mal vyjadriť, že zranených bolo päť detí a osem dospelých, pričom celkovo päť osôb bolo resuscitovaných. „Aktivovali sme traumuplán druhého stupňa, čo znamená, že sa aktivovali oddelenia a príslušný počet personálu. Sanitky postupne privážajú zranenia k traumatológii,“ povedal ďalej.

Podľa informácií českej polície na sociálnej sieti X sa malo zraniť dokonca až 15 osôb.