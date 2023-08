Navštívili sme web, ktorý ponúka služby nájomných vrahov: Žena sa chcela zbaviť 3-ročného syna, muž sa uchádzal o prácu

Na internete v súčasnosti nájdete už takmer všetko, aj to, čo by ste nechceli. Kúpite helmu pre svoju sliepku, nájdete si nových priateľov, no natrafíte aj na oveľa temnejšie veci. Niektorí ľudia sa dokonca pokúšajú nájsť online nájomného vraha. Tento web sa tvári, že vám ho sprostredkuje. Je to ale paródia, ktorá zachraňuje životy.

V článku sa dozviete aj: ako a prečo vznikol web Rent A Hitman;

s akými najbizarnejšími prípadmi sa Bob Innes stretol;

ako vďaka webu zachraňuje životy aj po 18 rokoch;

čo ho šokuje najviac.

Je to jasná paródia

Keď si otvoríte stránku rentahitman.com (v preklade prenajmi si nájomného vraha), nájdete informáciu o tom, aký je deep web a dark web nebezpečný a plný vírusov, no spomínaná webová stránka je ľahko dostupná a vraj celkom bezpečná. Natrafíte tiež na info o tom, že stránka sa na 100 % riadi Zákonom o ochrane súkromia a informácií nájomných vrahov z roku 1964, odkaz na Centrum FBI pre sťažnosti na internetovú kriminalitu a dokonca aj recenzie od spokojných zákazníkov.

Zdravo zmýšľajúcej osobe by toto všetko zrejme stačilo na to, aby si domyslela, že ide o žart. Nájdu sa ale medzi nami aj jedinci, ktorí priveľa zdravého rozumu nemajú a tie zvyšky, čo majú, nepoužívajú.

Bob Innes podľa webu Mail Online kúpil doménu v roku 2005 na podporu IT biznisu za menej ako 10 dolárov (niečo vyše 9 eur). S priateľmi chcel založiť firmu zaoberajúcu sa počítačovou bezpečnosťou a dať webu takýto názov im prišlo vtipné. Ich cesty sa napokon rozišli a z biznisu nič nebolo. Bob ale ostal v šoku z toho, koľko ľudí na internete rôznymi spôsobmi hľadá nájomného vraha a navždy mu to zmenilo život.

Chodia mu stovky mailov

Po prvých 3 rokoch fungovania webu mal v mailovej schránke 300 mailov so žiadosťou od ľudí hľadajúcich služby nájomného vraha. Po 18 rokoch Bobovi vďačí za život množstvo ľudí a polícia vďaka nemu zatkla desiatky zločincov skôr, ako stihli reálne niekoho pripraviť o život.

Web totiž navštívilo množstvo ľudí, ktorí chceli nechať zavraždiť svojich priateľov, kolegov, ale dokonca aj vlastné deti. Pre Innesa sa web na dlhý čas stal prácou na plný úväzok. Ročne prečíta stovky žiadostí, v ktorých ľudia vysvetľujú svoje dôvody, prečo hľadajú nájomného vraha. Následne filtruje žiadosti, ktoré niekto odoslal zo žartu a tie reálne, na ktoré sa oplatí radšej upozorniť políciu.

Ako píše portál People, Bob Innes sa neraz chytal za hlavu a sám seba sa pýtal, či môžu byť ľudia skutočne takí hlúpi. Našli sa takí, ktorí si chceli vraha najať, ale aj takí, ktorí uverili, že sa môžu uchádzať o povolanie nájomného vraha a vďaka webu sa za neho vyučiť. Vždy, keď sa niekto prostredníctvom webu ozve, Bob počká 24 hodín a následne sa ho opýta, či si je istý, že chce využiť služby webu a má ho prepojiť na pracovníka v teréne. Samozrejme, vystupuje pod falošným menom Guido Fanneli.

Chcela dať zabiť svojho 3-ročného syna

Podľa Innesových slov web pomohol najmenej pri 30 zatknutiach a pri mnohých ďalších obvineniach. Len nedávno polícia podľa webu Metro zatkla 18-ročnú Jazmin Paezovú. Žena sa prostredníctvom webu Rent A Hitman pokúsila najať nájomného vraha, ktorý by zabil jej 3-ročné dieťa. Paezová do formulára uviedla falošné meno Daphne, no všetky ostatné údaje, aj informácie týkajúce sa jej syna, boli reálne.

Chcela, aby ju niekto zbavil dieťaťa raz a navždy. Pridala aj presnú lokalitu, kde sa nachádza, ako aj jeho fotky. Dieťa jej malo zavadzať v snahe dať sa dokopy s bývalým partnerom. Nájomnému vrahovi bola ochotná zaplatiť 3 000 dolárov. Napriek tomu, že plánovala ohavný skutok, bola po zaplatení kaucie vo výške 15 000 dolárov prepustená na slobodu a dostala zákaz akýmkoľvek spôsobom svojho syna kontaktovať.

Taktiež tento rok médiá obletela správa o 21-ročnom príslušníkovi Národnej leteckej gardy z Tennessee, ktorý sa na webe zaujímal o voľné pracovné pozície. Josiah Ernesto Garcia bol zatknutý po tom, ako si prostredníctvom zmieňovaného webu podal žiadosť a chcel sa stať nájomným vrahom, píše CNN. Garcia tvrdil, že má skúsenosti so zbraňami a žiadal detailný popis pracovnej náplne.