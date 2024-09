Navštívili sme schátrané slovenské kúpele, kde sa chodili liečiť ľudia z celého sveta. Tu nájdete najlepšiu ZOO v okolí

Aj keď si to mnohí ešte nepripúšťame, leto skončilo a nastúpila jeseň. Školákom sa začali povinnosti a ľudia zmenili svoje letné rutiny za tie viac všednejšie. Popritom sa mohlo stať, že niektoré články unikli vašej pozornosti, pritom si myslíme, že rozhodne stoja za to, aby ste si ich všimli. Preto vám prinášame ich pravidelný prehľad.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kamarátstvo s výhodami. Najnovšie Interez PREMIUM ponúka aj špeciálnu akciu pre všetkých predplatiteľov s aktívnym predplatným. Každý predplatiteľ môže teraz cez sekciu „Pozvať priateľov“ odporučiť Premium predplatné svojim známym a získať tak jedno mesačné predplatné zadarmo. Použiť ho môžete maximálne päťkrát, to znamená, že môžete pozvať až 5 ľudí, ktorí ešte predplatné nemajú a vy máte možnosť získať Premium až na 5 mesiacov zadarmo. Navyše, s prémiovým predplatným prístup nedostanete len na náš web, ale aj na všetky ostatné, ktoré patria do našej rodiny. Okrem interezu si tak môžete prečítať zamknutý obsah (články aj videá) na weboch Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Všetko je to bez reklám a s bonusmi v podobe benefitov.

Skvelý tip za našimi hranicami

Aj keď leto a obdobia dlhších dovoleniek mnohým už skončili, to však neznamená, že nemôžete ísť napríklad na krátky víkendový výlet. A skvelým tipom je rozhodne pre našinca menej známe maďarské mesto Nyíregyháza, nachádzajúce sa v severovýchodnej župe.

Historické mesto ponúka toho skutočne mnoho a prekvapí svojimi cenami, či ZOO, ktorá je dokonca najväčšou v strednej Európe. Naša redaktorka toto mesto navštívila a vo svojom článku vám prináša cestovateľské tipy, prehľad cien a tiež návrhy, ako sa sem najlepšie dostať.

Viac si prečítate tu: Najete sa od 5 eur, ste tu za menej ako 2 hodiny: Len kúsok od hraníc máme lacný raj s najlepšou ZOO v strednej Európe

Dostať hypotéku je ľahšie

Zabezpečenie vlastného bývania nie je lacná záležitosť a len málo ľudí si môže kúpiť bývanie bez toho, aby sa zadlžilo. Ako momentálne vyzerá hypotekárny trh na Slovensku?

Náš redaktor oslovil hypotekárneho špecialistu Bruna Gábela a pýtal sa ho, ako sa dá najjednoduchšie získať úver na bývanie, na čo si dávať pozor, čo robiť, ak nevieme splácať hypotéku, či ako to je, ak klient nie je zamestnanec, ale SZČO.

Viac sa dozviete v rozhovore: Hypotekárny špecialista Bruno Gábel: Znižovanie úrokov bude pokračovať, na toto by si však klienti mali dať pozor

Slávny mág má miliardy

Aj keď meno David Kotkin je pre bežného človeka neznáme, ak by sme priezvisko „čarovne“ zamenili na Copperfield, každému je jasné, o koho ide. Tento slávny iluzionista fascinoval a stále fascinuje milióny ľudí a stal sa legendou v tomto odvetví.

Jediné, čo Copperfield nedokáže prekabátiť, je čas, a ten mu ohlásil pred pár dňami 68 rokov. Čo Copperfielda preslávilo a ako fungujú jeho najslávnejšie triky?

Viac sa dozviete tu: Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom

Má vyššie IQ než Einstein či Hawking

Počuli ste už o mužovi s najvyšším IQ v USA? Je dosť možné, že meno Chris Langan počujete, resp. čítate prvýkrát. Ak si myslíte, že je minimálne profesorom časticovej fyziky, asi ani netušíte, ako veľmi sa mýlite.

Chris má vraj IQ až 210, avšak nevyštudoval ani vysokú školu, aj keď údajne svojimi výpočtami dokázal existenciu Boha. Tvrdí ale tiež, že útok na WTC nariadil George Bush práve kvôli nemu a aj niektoré ďalšie jeho výroky by sme skôr čakali od krčmových „štamgastov“ na periférii mesta, ako od niekoho, kto má byť zaradený medzi najinteligentnejších ľudí sveta.

Viac o mužovi s najvyšším IQ v USA si prečítate tu: Má vraj najvyššie IQ v USA: Verí, že Bush zinscenoval útok na dvojičky kvôli nemu a má dôkaz o existencii Boha

Riaditeľka základnej školy o hrozbách

Kým začiatok školského roka sa zvyčajne nesie v zoznamovaní sa žiakov s novým prostredím a predmetmi, tento rok sa mnohé deti museli zoznamovať skôr s evakuačnými postupmi a opatreniami.

Nahlasovanie bombových hrozieb ochromovalo výučbu a riaditelia škôl boli zúfalí. Náš redaktor oslovil riaditeľku bratislavskej základnej školy, ktorá mu opísala situáciu ohľadom hrozieb, a to nielen tých bombových, ale aj tých personálnych či mzdových.

Viac sa dozviete v rozhovore: Riaditeľka základnej školy: Pre bombové hrozby cvičíme evakuáciu a máme krízový plán. Z tabuľkových platov sa vyžiť nedá

Operácia Gold

Prenesme sa v čase do obdobia po 2. svetovej vojne a do rozdeleného sveta medzi Západom a Východom. Práve miesto, kde sa tieto dva strety dotýkali najviac, bolo bývalé sídlo Ríše – Berlín. Situácia by bola vtedy aj komická, ak by nebola taká vážna. Nikto neveril nikomu a každý chcel čo najviac informácií o druhej strane. A keď jedna strana zistila, že tá druhá ju odpočúva, tak nič neurobila, ale prezrádzala jej informácie štýlom „my vieme, no oni nevedia“.

Tak nejako by sa dala zhodnotiť situácia, ktorá sa udiala v rámci Operácie Gold, na ktorú sa pozrel náš redaktor vo svojom článku. Keď Západ chcel zistiť plány Sovietskeho zväzu, začal kopať tajný tunel, ktorý sa napokon ako tajný neukázal. Ako to celé skončilo, si prečítate v našom článku.

Článok o Operácii Gold: Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Slávne slovenské kúpele chátrajú

Často si ani neuvedomujeme, akými pokladmi naša krajina disponuje. A, žiaľ, táto nevedomosť niekedy spôsobí aj to, čo sa stalo so slávnymi Sobraneckými kúpeľmi. Tie sa v minulosti tešili veľkej popularite a navštevovali ich ľudia z celého sveta. Dnes je všetko inak.

Naša redaktorka sa vybrala navštíviť tento balneologický poklad Slovenska a zostala zhrozená. Kúpele desivo chátrajú a ich sláva je dávno preč. Voda je pritom mimoriadne liečivá a mnohí pacienti by služby kúpeľov radi využívali. Tie ale stále menili majiteľov a napokon schátrali.

Ako vyzerajú kúpele a aká je ich história, sa dozviete tu: Schádzal sa tu celý svet, ľudia verili, že voda vylieči aj paralýzu: Boli sme v kúpeľoch, ktoré dnes desivo chátrajú