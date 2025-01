Návrat dávno zabudnutého politika: Bývalý Ficov koaličný partner dostane vlastnú televíznu reláciu

Bývalý známy politik a člen viacerých politických zoskupení zastupujúcich najmä slovenských Maďarov, hlási veľký návrat, nie však do politiky, ale na televízne obrazovky. Béla Bugár bude tvárou novej relácie na televízii TA3.

Článok pokračuje pod videom ↓

Spolu s moderátorom Marošom Košíkom povedie diskusnú reláciu s názvom O tom po tom. Tá sa bude vysielať každý piatok v nie veľmi populárnom čase o 12:30, kedy sa aktuálne vysiela relácia Král na ťahu. O novinke informuje portál O médiách.

O tom po tom

„Už čoskoro ho uvidíte na TA3. … Do politiky vstúpil, keď na Slovensku ešte nefungoval internet. Politické turbulencie riešil vetou: „O tom po tom“. Áno, presne tak. Béla Bugár mieri k nám. Každý piatok o 12:30 ho môžete sledovať na TA3,“ oznámil Košík vo vysielaní.

Bývalý predseda parlamentu sa pritom v poslednom čase čoraz častejšie objavoval v rôznych médiách. Politická kariéra sa mu zrútila v roku 2020, kedy sa jeho strana neprekrúžkovala do parlamentu. Bugár to skúsil aj v roku 2023 s politickým subjektom Modrí, Most-Híd, ktorý vznikol v spolupráci s ďalším politickým veteránom, Mikulášom Dzurindom. Bugár síce nebol členom strany, no snažil sa jej pomáhať. Voľby však boli pre subjekt fiaskom.