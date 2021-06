Naučiť sa po anglicky nebolo nikdy jednoduchšie. Čoraz viac ľudí k tomu využíva jeden z najznámejších seriálov

Učitelia anglického jazyka na školách naprieč celým svetom a rovnako tak aj lektori v jazykových školách v tom majú jasno. Ak sa chcete naučiť plynule rozprávať akýmkoľvek cudzím jazykom, budete k tomu potrebovať viac hodín štúdia. Tie ale môže veľmi účinne nahradiť aj sledovanie obľúbených seriálov v pôvodnom znení na streamovacích službách. Obzvlášť jeden konkrétny, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie.

Každého k štúdiu cudzieho jazyka vedú iné okolnosti. Najčastejším spôsobom, ako sa k tomu vôbec dostaneme, je však štúdium (už) na základnej škole. S cudzími jazykmi prichádzame do styku v pomerne mladom veku, niektoré deti sa napríklad po anglicky učia už v škôlke v rámci niektorých hier. To ozajstné štúdium jazyka však prichádza až pri štarte pravidelnej školskej dochádzky. Anglický alebo nemecký jazyk sú na základných, stredných i vysokých školách štandardom. Povenujme sa ale teraz tomu prvému.

Po anglicky sa dá naučiť aj sledovaním seriálov

Práve anglický jazyk patrí medzi svetové jazyky, a tak sa na jeho výučbu v školách dbá najviac. Dokonca aj tí skoršie narodení, ktorí sa na škole učili po rusky, sa skôr či neskôr na štúdium angličtiny podujmú, pretože ich k tomu prinútia okolnosti, napríklad nová práca alebo zvyšujúce sa nároky v tej súčasnej. Vtedy mnohí z takýchto ľudí siahnu po rýchlokurzoch v jazykových školách, ktoré síce záujemcov o štúdium naučia cudzí jazyk pomerne rýchlo, nie však úplne dokonalo. Potom teda prichádza na rad aj samoštúdium.

Už dlho ale neplatí, že samoštúdium musí automaticky znamenať nákup niekoľkých učebníc s audionahrávkami. Veľmi vhodným spôsobom, ako sa po anglicky naučiť, sú totiž aj čoraz populárnejšie zahraničné seriály. Najmä v anglicky hovoriacich krajinách ich vzniká najviac a patria medzi obyvateľmi sveta medzi najpopulárnejšie. Ktorý si ale z toho enormného množstva na štúdium vybrať?

Tu sú názory odborníkov, teda učiteľov na školách a aj jazykových lektorov, viac-menej jednoznačné. Taký, ktorý ste už videli s dabingom, respektíve slovenskými (alebo českými) titulkami a máte ho radi. Možností je nespočet.

Vedie len jeden favorit

Medzi študentmi angličtiny je však jeden jednoznačný favorit, a to kultový a nemálo populárny sitkom Priatelia (Friends), píše web The New York Times. Ten sa v súvislosti s nedávno uvedeným špeciálom rozhodol pozrieť na to, prečo je to tak.

Toto sa ale veľmi jednoznačne overiť nedá. Spoliehať sa možno na popularitu, ktorá sa ani po 17 rokoch od odvysielania poslednej časti nezmierňuje, ale práve naopak, zvyšuje.

Oslovili preto jazykovú lektorku Rachel Smith, ktorá aj prostredníctvom platformy YouTube vysvetľuje „svojim žiakom“ cez videá rôzne zákutia angličtiny. Podľa nej je to najmä o tom, že je to veľmi jednoduchá forma a navyše aj veľmi zábavná a v nemalej miere hlavne náučná.

Smith, ktorej profil Rachel’s English na YouTube sleduje viac ako 3,5 milióna odberateľov, sama vidí, že práve populárny sitkom jej na profil privádza najviac záujemcov o anglický jazyk. Náučné videa s tematikou tohto sitkomu sa podľa nej držia viac ako 10 rokov v rebríčkoch tých najvyhľadávanejších študijných materiálov.

Ako pre NY Times Smith prezradila, popularita Priateľov je celkom pochopiteľná, pretože seriál predstavuje ideálnu kombináciu angličtiny, ktorej veľmi ľahko začiatočníci porozumejú a zároveň prostredníctvom univerzálnych dejových zvratov zobrazuje veľmi bežné situácie. Fungujú ale podľa nej aj ďalšie seriály. „Priatelia ale majú svoje kúzlo, ktoré nemá žiadny iný seriál,“ povedala.

Za pravdu dáva aj slovenský lektor

Tí, ktorí sa chcú naučiť po anglicky ale tiež využívajú aj celý rad iných a rovnako populárnych seriálov. Tam ale často môžu naraziť aj na veľmi odborné názvy. Ako príklad uviedla sitkom Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory).

V tvrdení, že Priatelia sú veľmi vhodným prostriedkom na učenie sa angličtiny, súhlasia aj ďalší lektori. Redakcii Interez to potvrdili aj lektori z (online) jazykovky spikuj.sk.

„Na začiatok neodporúčam seriály, kde sa používa slovná zásoba napríklad z vedeckého, politického alebo lekárskeho prostredia. Naopak, populárne seriály ako Modern Family alebo Friends, ktoré sú o bežných životoch, to je dobrý štart,“ povedal Viliam Rigo z projektu spikuj.sk.

Za pravdu dávajú v prípade Priateľov ako vhodnej učebnej pomôcke aj lektori z ostatných kútov sveta. Napríklad juhokórejská učiteľka Kim Sook-han, ktorá na YouTube taktiež vedie kurzy angličtiny, či profesorka anglického jazyka na španielskej univerzite v Cordóbe, ktorá tiež svoje kurzy stavia z veľkej časti na populárnych epizódach Priateľov.

Ak by ste si chceli podobnú vyučovaciu metódu skúsiť aj vy, za nás len povieme, že určite choďte do toho. Je to totiž jednoduchý a v súčasnej dobe veľmi dostupný spôsob, ako sa cudzí jazyk, a to akýkoľvek, naučiť. Začať môžete napríklad sledovaním seriálov v pôvodnom znení s titulkami – či zvolíte slovenské alebo anglické, záleží od vašej doterajšej úrovne znalosti cudzieho jazyka. Sledovať seriály však môžete aj spolu s lektormi, napríklad prostredníctvom platformy YouTube, kde takýchto lektorov, ktorí vás to vďaka svojim videám naučia úplne zadarmo, tu totiž nájdete najviac.