NATO je v pohotovosti, do východnej Európy posielajú lode a bojové lietadlá. EÚ diplomatov z Ukrajiny zatiaľ nestiahne

Spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) uvádzajú svoje vojenské kapacity do pohotovosti a posielajú ďalšie lode a bojové lietadlá do východnej Európy, čím posilňujú obranu spojencov a zároveň vytvárajú odstrašujúci efekt pre Rusko, ktoré pokračuje v nahromaďovaní armády pri Ukrajine a jej okolí. V pondelok to prostredníctvom tlačovej správy uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Informovala o tom agentúra AFP.

Posilňujú kolektívnu obranu

“NATO bude naďalej prijímať všetky potrebné opatrenia na ochranu a obranu všetkých spojencov vrátane posilnenia východnej časti Aliancie. Vždy budeme reagovať na akékoľvek zhoršenie nášho bezpečnostného prostredia, a to aj posilnením našej kolektívnej obrany,” uviedol Stoltenberg.

Dánsko vysiela fregatu do Baltského mora a chystá sa poslať štyri stíhačky typu F-16 do Litvy. Španielsko posiela svoje vojnové lode, aby sa pripojili k námorným silám NATO v Čiernom a Stredozemnom mori, a zároveň zvažuje vyslanie bojových lietadiel do Bulharska.

Francúzsko vyjadrilo pripravenosť vyslať vojakov do Rumunska. Holandsko uvádza svoje lode a pozemné jednotky do pohotovosti pre potrebu síl rýchleho nasadenia NATO (NRF). Spojené štáty zvažujú zvýšenie svojej vojenskej prítomnosti vo východnej časti Aliancie, vymenovalo podniknuté kroky tlačové stredisko NATO.

EÚ zatiaľ svojich diplomatov z Ukrajiny nesťahuje

Európska únia nebude nasledovať kroky Spojených štátov a sťahovať rodiny svojich diplomatov z Ukrajiny. V pondelok to vyhlásil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, ktorý zároveň dodal, že pokiaľ prebiehajú rokovania s Ruskom, nie je podľa neho potrebné situáciu “dramatizovať”. Píše o tom agentúra AFP.

“Neurobíme to isté (ako Spojené štáty), pretože nevieme o nijakom špecifickom dôvode… Nemyslím si, že to musíme dramatizovať, pokiaľ prebehajú rokovania,” uviedol Borrell pri príchode na stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktorého sa prostredníctvom videohovoru zúčastní aj šéf Štátneho departmentu Antony Blinken.

Ten sa podľa Borella na stretnutí s ministrami EÚ “možno podelí s informáciami” týkajúcimi sa sťahovania rodín amerických diplomatov. Blinken bude v pondelok svojich rezortných kolegov z EÚ informovať o piatkových rokovaniach so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Ženeve, na ktorých sa obe strany dohodli, že budú ďalej pracovať na znižovaní napätia. Avšak neuzavreli nijakú prelomovú dohodu, ktorá by pomohla upokojiť súčasnú krízu týkajúcu sa Ukrajiny.