Nat Pavlovská z WomanUp: Aj dnes sa stretávam s názorom, že muž má pracovať a žena sa má starať o domácnosť

Aj v súčasnosti je postavenie žien vo svete a rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami pálčivou témou. Do značnej miery sú ešte aj dnes muži vnímaní ako tí, čo majú zarábať a živiť rodinu. Ženy sú zas tie, čo sa majú postarať o to, aby bolo doma vždy navarené, vypraté a postarané o deti. Na túto tému sme sa rozprávali aj s Natáliou Pavlovskou, ktorá prostredníctvom WomanUp ukazuje, že aj ženy majú právo zvoliť si život, aký ich najviac napĺňa.

V rozhovore sa dozviete aj: Ako vznikol nápad vytvoriť WomanUp

Ako je to s neziskovými organizáciami na Slovensku a odkiaľ čerpajú financie

Čo je hlavným cieľom WomanUp a čomu sa venuje

Ako je to s rovnoprávnosťou mužov a žien na Slovensku

Ako vznikol nápad založiť WomanUp a ako vyzerali jeho začiatky?

Na strednej som začala chodiť na rôzne eventy, konferencie a akcie zamerané na kariérny rast a vzdelávanie, bavilo ma počúvať príbehy inšpiratívnych ľudí a veľmi veľa mi to dávalo. Mala som ale pocit, že na týchto akciách chýbajú ženy. Samozrejme, vždy tam nejaké speakerky boli, ale veľakrát boli ich otázky mierené na tú istú tému. Cítila som, že tam plnohodnotná reprezentácia chýba. Pritom som poznala veľa úžasných líderiek, stretávala som sa s nimi v práci, na stáži, v živote všeobecne.

Prišlo mi to ako veľká škoda, že ženy nemajú vo verejnom priestore toľko miesta, koľko by si zaslúžili. Takto vlastne vznikla celá myšlienka projektu – dostávať ženy viac do popredia, zároveň ich prepájať, motivovať a dodávať im sebavedomie. Rozhodli sme sa zorganizovať diskusiu, našli sme miesto, oslovili lokálne značky, ktoré nám prišli super a pozvali prvú hosťku. Keď sa akcia do pár hodín po uverejnení vybookovala, vedeli sme, že je to niečo, čo má zmysel robiť ďalej.

Čomu sa WomanUp venuje v súčasnosti?

WomanUp sa s pomocou skvelých ľudí rozrástol na projekt, ktorý má plnohodnotný tím a spoločne tvoríme to najlepšie pre ženy na Slovensku. Skúmame, čo funguje v rámci svetových ženských projektov, spolupracujeme aj s externými konzultantmi a freelencermi a na základe toho dizajnujeme naše aktivity. Celý projekt je jedna veľká komunita výnimočných žien, ktorá sa neustále rozrastá.

Ako sa ženy môžu stať súčasťou WomanUp?

Najjednoduchšie je začať nás sledovať na Instagrame, kde zdieľame všetky novinky, inšpiráciu a kvalitný kontent. Našou hlavnou aktivitou sú momentálne WomanUp Bootcampy – celodenné eventy vyskladané z 3 workshopov rôznych skvelých expertov a osobností na témy sebarozvoja, kariérneho rastu a psychického a fyzického zdravia.

Okrem toho sa venujeme budovaniu online komunity – keďže ja sama som veľký fanúšik newslettrov a podcastov, nesmú chýbať ani tie (smiech). V pravidelnom newslettri zdieľam zaujímavé myšlienky, tipy na čítanie a počúvanie, v našom podcaste zase robím rozhovory s úspešnými ženami o tom, ako žijú a pracujú. Na koniec možno ešte prezradím, že na rok 2023 budeme spúšťať viacero nových projektov, na ktoré sa veľmi teším.

Čo je hlavným cieľom WomanUp? Čo sa snaží dokázať a aký je odkaz organizácie?

Našou hlavnou filozofiou je, že žena si má sama vybrať presne taký život, aký ju napĺňa. My sme tu preto, aby sme jej ukázali, aké sú rôzne možnosti, ako žijú úspešné ženy a aké témy jej pomôžu nájsť šťastie a spokojnosť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa WomanUp 🚀 (@womanupsk)

Prinášame kvalitné neformálne vzdelávanie, lokálnych a globálnych expertov a expertky a budujeme silnú komunitu pre všetky ženy, ktoré chcú žiť autenticky a podľa seba. Dôležité pre nás je, aby sme všetky naše aktivity robili skutočne dostupné a pre všetky ženy a preto pracujeme na nových spôsoboch, ako sprístupniť naše aktivity vo všetkých regiónoch na Slovensku.

Ako funguje neziskovka, akou je tá vaša? Odkiaľ čerpá financie na všetky svoje aktivity?

Sme občianske združenie a momentálne ako celý tím pracujeme na všetkých aktivitách dobrovoľne, čo znamená zadarmo. Mojím snom je platiť šikovných ľudí u nás za ich skvelú prácu a verím, že sa tam čoskoro dostaneme.

Keďže je pre nás prioritou robiť projekty dostupné, veľmi úzko spolupracujeme so skvelými partnermi a značkami, ktoré sú dôležitou súčasťou projektu a bez ktorých by sme nedokázali robiť to, čo robíme.

Je super, že dnes už mladých ľudí a projekty podporujú aj firmy a organizácie, akou je aj Telekom. Veľmi ma potešilo, že môžeme byť súčasťou veľkého medzinárodného projektu, akým je What We Value, v rámci ktorého mladí aktivisti a ich projekty môžu získať finančnú podporu od Telekomu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Telekom SK (@telekomsk)



Veľmi mi záleží na tom, aby sme vo WomanUp vždy spolupracovali na veciach, ktoré dávajú zmysel a pomáhajú spoločnosti, preto byť súčasťou kampane na takýto skvelý projekt bolo veľmi výnimočné. Spoznala som takto veľmi veľa inšpiratívnych mladých ľudí, ktorí sa venujú aktivizmu, no aj skvelých kreatívcov z agentúr, ktorí celý koncept pretvorili do reality.

Do projektu What We Value sa môžu zapojiť všetky neziskové organizácie, ktoré sa venujú témam vzdelávania, duševného zdravia či rovnoprávnosti, preto ak sa chceš o projekte dozvedieť viac, určite neváhaj a klikni sem.

Ako sa mladý človek dostane k tomu, aby založil neziskovú organizáciu? Môže tak urobiť každý?

Myslím si, že založiť si občianske združenie alebo neziskovú organizáciu môže naozaj každý a páči sa mi, že sa v tomto smere na Slovensku najmä mladí, aktívni ľudia posúvajú dopredu. Neziskový sektor si u nás nevážime dostatočne a tak, ako by sme mali, pričom sú to práve takéto združenia a projekty, ktoré vedia robiť veľké pozitívne zmeny v našej spoločnosti.

Na Slovensku je už niekoľko projektov, v rámci ktorých vedia ľudia hľadať dobrovoľníkov, odporúčam sa prihlásiť a práve takýmto spôsobom vybudovať tím. Potom už stačí “len” chuť učiť sa nové veci, pracovať na sebe a projekte a odovzdávať skutočnú hodnotu, niečo, v čo veríme a čo ľuďom okolo nás pomáha.

Ako je na tom rovnoprávnosť mužov a žien na Slovensku? Vidíte pokroky odvtedy, čo ste začali upozorňovať na tieto rozdiely?

Rovnoprávnosť je veľmi komplexná otázka a má niekoľko úrovní. Základom myslím je, že veľa ľudí má zakorenenú istú predstavu o tom, čo to znamená byť žena a čo znamená byť muž. Ako by mali vyzerať, správať sa, čo môžu a nemôžu robiť alebo povedať. Tieto predstavy sú veľmi limitujúce a ubližujú nielen ženám, ale aj mužom.

Každý sme originálna osobnosť a nie je fér, že máme zapadať do vopred určenej škatuľky. Na Slovensku je však veľa ľudí, čo si toto uvedomujú a aktívne prispievajú k rovnoprávnosti, či už na pracovisku alebo v rámci rodinného fungovania. Pokroky sa dejú neustále a je dôležité vkladať energiu do pozitívnej zmeny, namiesto nenávisti a hádok.

Je podľa vás nádej, že raz si budú muži a ženy, nielen na Slovensku, ale aj vo svete, úplne rovnocenní?

Dúfam, že si ako spoločnosť čoraz viac budeme vážiť každého jednotlivca a skutočne rešpektovať druhých, bez ohľadu na to, aké majú pohlavie, rasu, orientáciu alebo vierovyznanie. Môžeme začať u seba a pracovať na tom, aby sme sa prijali a akceptovali takí, akí skutočne sme. Potom verím, že nám pôjde aj omnoho jednoduchšie prijať inakosť ľudí okolo nás. Niekto, kto je spokojný a prijíma samého seba, nešíri nenávisť, pretože na to nemá dôvod.

Čo by sme mali ako spoločnosť, ale aj ako jednotlivci zmeniť, aby sme rovnosť dosiahli? Ako môžeme podporiť ženy v tom, aby sa venovali tomu, čo ich baví, napĺňa a posúva vpred? Ešte aj dnes sa totiž stretávam s názorom, že muž má pracovať a žena má byť tá, čo sa stará o domácnosť.

Je toho veľmi veľa a myslím, že úplne každý vie byť aktívny a pomôcť. Počúvajme ženy, dajme im priestor rozprávať a pýtajme sa ich na názor a feedback. Nepoučujme ich o tom, čo môžu a nemôžu, podporujme ich v tom, čo ich baví a čo im ide. Nakupujme u podnikateliek a píšme dobré recenzie, keď sme spokojní.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa WomanUp 🚀 (@womanupsk)

Celkovo chváľme ženy na základe ich zručností, schopností a dobrej práce, nie iba na základe výzoru. U detí rozvíjajme ich prirodzené talenty, nenúťme niekoho robiť niečo iba na základe pohlavia. Netolerujme sexuálne obťažovanie a násilie. Choďme k voľbám a krúžkujme političky, ktorým veríme a ktoré chceme, aby nás v politike reprezentovali.

Nesúďme ženy na základe kritérií spoločnosti a nečakajme, že každá bude vyzerať rovnako, správať sa rovnako a mať rovnaký život. Nepozerajme sa na ženy ako na krehké stvorenia, ale ako na jedinečné osobnosti, ktoré majú vlastný názor a vnútorný život. Dajme ženám aj mužom možnosť žiť tak, ako chcú a rešpektujme to.

Ak sa o WomanUp chcete dozvedieť viac, sledujte web WomanUp.sk alebo Instagram womanupsk.