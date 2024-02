Eva sa vydala za Araba v Tunisku: Po finančnej stránke neriešim nič, no rodina mala predsudky. Ľudia tu zarábajú 200 eur

Ich vzťah znie, ako keby bol vystrihnutý z romantického filmu. Eva Klányiová sa so svojím manželom spoznala na dovolenke v Tunisku a už po troch mesiacoch ich čakala spoločná svadba. O svojom vzťahu s mužom, ktorý je Arab a Moslim zároveň Eva verejne hovorí aj na sociálnych sieťach, čím búra v mnohých Slovákoch nepekné stereotypy. No stretáva sa aj s ostrou kritikou, z ktorej si, ako hovorí, nič nerobí a urážky od ľudí plných hnevu sa jej nedotýkajú.

V rozhovore s Evou Klányiovou sa dozviete aj: ako sa spoznala so svojím arabským manželom;

či musela na sebe niečo kvôli nemu meniť;

ako ho prijala jej rodina;

aké hnusné komentáre dostáva od ľudí na internete;

koľko zarábajú ľudia v Tunisku;

čoho majú nedostatok.

Na sociálne siete pridávate príspevky, v ktorých hovoríte o tom, ako ste sa vydali po troch mesiacoch vzťahu, navyše za Araba. Odkiaľ presne váš manžel pochádza a ako ste sa zoznámili?

Môj manžel pochádza z Tuniska, jeho rodným mestom je Béja, ktorá je vzdialená asi 700 kilometrov od mesta Džerba, kde býva. Zoznámili sme sa práve tu, keď som sem prišla na dovolenku. Pracoval v hoteli ako šéf animátorov a taktiež ako DJ v hotelovom bare.

Po príchode som cítila, že sa mu páčim, mohol na mne nechať svoje oči, následne sa mi po hotelovej večeri prihovoril. Priznám sa, bol to presne môj typ. Sympatie k nemu som tiež neskrývala. Dali sme sa do reči, opýtala som sa ho na miestne diskotéky, on sa ponúkol, že ma bude sprevádzať. A tam to celé začalo.

V čom sa líši váš vzťah od toho, aký by ste mali so Slovákom? Musíte dodržiavať nejaké pravidlá správania alebo obliekania?

Môj vzťah s Arabom je iný v tom, že sa o mňa viac zaujíma, je citlivejší, dáva na mňa väčší pozor, dáva mi viac lásky ako ktokoľvek z mojich expartnerov. V skratke, stará sa o mňa ako o dieťa. Taktiež po finančnej stránke neriešim nič. O všetko je postarané. V podstate si žijem bezstarostne, čo je v porovnaní s našimi chlapmi veľký rozdiel.

No dovolím si spomenúť žiarlivosť, ktorá bola viditeľná od prvej chvíle. V arabských krajinách je zaužívané prejavovať žene či chlapovi rešpekt. Napríklad, keď kráčame spolu po ulici a domáci po mne pozerajú pohľadmi, ktoré neviem do detailu opísať, no sú naozaj silné, manželovi to nesmierne prekáža, pretože tým sa mi nedostáva rešpekt. Čo znamená, že keď chlap vidí ženu kráčať po ulici, nemá sa na ňu pozerať a tým jej prejaví určitý druh rešpektu. Manžela to vie naozaj rozhodiť, ale začína si zvykať.

Obmedzenie pociťujem, čo sa týka môjho šatníka. Nemôžem si obliekať minisukne, výstrihy, dokonca ani legíny. Samozrejme, manžela rešpektujem, je to v jeho viere normálne a som vydatá žena. Zahaľovať sa ale nemusím. Iné obmedzenia ani pravidlá nemám.

Bolo ťažké vybaviť svadbu v zahraničí? Čo sa týka úradov, dokumentov…

Svadbu v zahraničí nebolo komplikované vybaviť, keď sa na to pozerám s odstupom času. Zohnať dokumenty pred svadbou ale komplikované bolo. Nemala som dostatok informácií, zbytočne som sa nacestovala, keďže bývam v Prahe a doklady som potrebovala vybaviť na Slovensku.

Myslela som si, že dokážem všetko zariadiť v Bratislave, lenže som sa mýlila. Zistila som, že Slovensko je v niektorých veciach naozaj zastaralé. Úrady nekomunikujú medzi sebou online ešte ani v dnešnej dobe. Z čoho som bola naozaj prekvapená, zobralo mi to čas aj peniaze. Musela som cestovať na rodnú matriku, čiže do Bojníc. Dokopy to boli naozaj len tri papiere, ale stáli ma množstvo precestovaných kilometrov aj peňazí. Teraz na to spomínam so smiechom, ale priznám sa, že som mala nervy.

Musela som vybaviť potrebné dokumenty, následne ich overiť, potom ich preložiť, opäť overiť. Po poslednom overení som mala 20 dní na to, aby som stihla odcestovať a vydať sa.

Svadba ako celok bola pre mňa bezstarostná. O všetko sa postaral môj manžel. Na mne bolo iba vybaviť dokumenty na Slovensku a kúpiť si biele svadobné šaty. To mi ako žene dalo najviac zabrať. Zdržiavala som sa však v Tunisku celý november, ale bolo to skôr radostné. Išli sme spolu vyberať sálu, alebo napríklad ubytovanie pre hostí.

Ako vás prijala partnerova arabská rodina a priatelia?

Jeho priatelia z nás boli nadšení, pretože ma už poznali z hotela, v ktorom sme sa spoznali. Kontakty sme udržiavali aj pri mojich ďalších návštevách Džerbu. Všetci jeho kamaráti sú aj moji.

A rodina? No tá bola naozaj veľmi nadšená. Jeho maminka povedala, že Boh jej nedal dcéru a teraz jej ju konečne doprial. S jeho bratrancom, ktorý sa dlhší čas zdržiaval spolu s manželom v Džerbe, si rozumiem ako brat a sestra, napriek jazykovej bariére. Taktiež so sesternicou máme naozaj veľmi blízky vzťah, sme v kontakte na sociálnych sieťach. Z môjho pohľadu je naozaj všetko easy, až som bola sama prekvapená.

A ako reagovala vaša rodina a blízki na vaše manželstvo?

Moja rodina mala zo začiatku veľké predsudky. Mamina skoro dostala infarkt, sestra tiež. No neskôr, keď ho spoznali, zmenili názor. Manžel má s maminou naozaj veľmi dobrý vzťah, taktiež mamina si manžela obľúbila, napriek jazykovej bariére.

Kamaráti mali tiež predsudky. Ale poznajú ma, keď si niečo zaumienim, nedám si to vyhovoriť, aj moja rodina pozná túto moju vlastnosť. Vedeli, že som ich postavila pred hotovú vec. Idem sa vydávať a bodka. Kto bude pri mne bude, kto nie, tak dovidenia.

Samozrejme, nikoho som nestratila a uistila sa, že ľudia okolo mňa ma majú naozaj radi. Kamaráti sa o mňa báli, stále majú zmiešané predsudky, ale verím, že sa to zmení časom, keď ho osobne spoznajú.

Slováci majú množstvo predsudkov, čo je vidieť aj v komentároch pod vašimi príspevkami. Ako vnímate nepríjemné komentáre od ľudí, ktorí vás vôbec nepoznajú? Dotkol sa vás niekedy takýto nejaký komentár?