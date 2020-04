Našli prvý dôveryhodne zdokumentovaný prípad o tom, že človeka zabil padajúci meteorit

Zem je bombardovaná meteoritami prakticky neustále. Drvivá väčšina z nich však zhorí v atmosfére, avšak podľa niektorých vedcov dopadne na Zem približne 17 meteoritov denne. Vzhľadom k takému nízkemu počtu a koncentrovaniu sa obyvateľov do miest je veľmi nepravdepodobné, aby niektorý z nich zasiahol človeka. Občas sa to ale stane a dokonca to môže skončiť aj tragicky.

Asi najznámejší prípad zasiahnutia človeka meteoritom pochádza z roku 1954, keď 32-ročnú Ann Hodgesovú trafil meteorit, ktorý prerazil strechu rodinného domu. Okrem modriny a veľkého šoku však nebola vážne zranená. Viac o celom tomto príbehu nájdete v našom staršom článku.

Prvý záznam

22. augusta 1888 podľa viacerých dokumentov došlo v irackom meste Sulajmáníja, ktoré sa ešte v tej dobe nachádzalo v Turecku, k úmrtiu spôsobenému pádom meteoritu, uvádza portál Science Alert.

Dokumenty pochádzajú zo štátneho archívu Tureckej republiky, ktoré sú postupne digitalizované, vďaka čomu sú oveľa dostupnejšie. Podľa vedcov tieto záznamy predstavujú prvý hodnoverný dôkaz o smrti spôsobenej pádom meteoritu.

Hoci nie je možné tieto dokumenty už teraz overiť, vedci im prikladajú veľkú váhu hodnovernosti. Boli nájdené až tri záznamy, ktoré popisujú túto udalosť a boli zaslané vládnym inštitúciám, aby ich o tom informovali.

Čo sa stalo?

V ťažko preložiteľnom osmansko-tureckom jazyku sa píše, že 10. júla (podľa juliánskeho kalendára) okolo 20:30 večer bola na oblohe pozorovaná veľká ohnivá guľa.

Po tejto udalosti začali na Zem padať meteority „ako dážď“ a to až po dobu 10 minút, čo malo za následok smrť jedného obyvateľa a ťažké zranenie ďalšej osoby. Okrem toho bolo hlásené aj poškodenie plodín na poliach.

„Táto udalosť je vôbec prvou správou, ktorá uvádza, že meteorit zabil človeka. Je podporená tromi rukopismi, ktoré udalosť podrobne opisujú,“ píšu vedci vo svojom výskume. „Vzhľadom k tomu, že tieto dokumenty pochádzajú z oficiálnych vládnych zdrojov a sú napísané miestnymi úradmi, nemáme žiadne pochybnosti o ich pravosti,“ dodali.

Tím stále prehľadáva dokumenty a pátra ešte po ďalších záznamoch, ktoré by priniesli ďalšie informácie k udalosti. Domnievajú sa, že môže existovať aj odpoveď od sultána na tieto listy, no tá ešte nemusí byť zdigitalizovaná. Je teda možné, že o tejto udalosti ešte budeme počuť a dozvieme sa k nej ďalšie podrobnosti.