Objavili niečo, čo už dávno nemalo existovať. Archeológovia objavili v roku 2008 v severnom Anglicku lebku, v ktorej sa nachádzala časť zachovaného mozgu. Je to jedným z najstarších prírodne zakonzervovaných nálezov, ktoré boli kedy nájdené. Vedcov nález poriadne prekvapil, keďže mozog je jedna z prvých častí, ktoré sa začnú po smrti rozkladať.

Muž mohol mať okolo 30 rokov, keď ho postihol hrozný osud. Bol obesený a následne mu bola odrezaná hlava. Tá bola rýchlo pochovaná hodením do jamy. Netradičné podmienky pomohli tomu, že mozog sa celý nerozložil.

„Zachovanie mozgového tkaniva zostáva záhadou s ohľadom na to, že rozklad začína v priebehu niekoľkých minút po smrti,“ píše vedecký tím v Journal of Royal Society Interface. Takisto uvádzajú, že konzervácia proteínov ľudského mozgu pri takej okolitej teplote po tisícročia by nemala byť vo voľnej prírode možná.

Ako uvádza IFL Science, Heslingtonský mozog, ako ho nazvali, datovali do obdobia medzi rokmi 482 až 683 pred Kristom a na základe poškodení lebky určili aj príčinu smrti obesením a následne sťatie hlavy.

To, že vôbec v lebke mozog našli, ich poriadne zaskočilo. Otvorené rany, akú mal aj muž práve urýchľujú proces rozkladu. Avšak okamžitý pohreb do jemnozrnného mokrého sedimentu, kde je málo kyslíka mohlo mať za následok spomalenie rozkladu. No aj ak by bola teplota zeme iba niekoľko stupňov nad bodom mrazu, po týždni by sa už objavili známky hniloby. Vedci pritom nezistili žiadne použitie konzervačných techník, ako je napríklad údenie či balzamovanie.

Vedci však v mozgu našli proteínové agregáty s vysokou molekulovou hmotnosťou. Tie mohli spôsobiť, že aj vzhľadom na podmienky v ktorých sa lebka nachádzala, sa mozog úplne nerozložil.

Aj tak však nález zostáva pre vedcov veľkou záhadou, ktorí ale nevylučujú, že mozog mohol byť konzervovaný aj prírodne neznámou látkou z okolia. Žiaľ, kvalita DNA bola veľmi nízka a tak neumožnila zistiť, či muž náhodou netrpel nejakou formou mozgovej choroby, napríklad nejakou priónovou chorobou, ktorá by teoreticky tiež mohla prispieť k zachovaniu jeho mozgu.