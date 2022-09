Nasleduje množstvo krokov. Po úmrtí kráľovnej Alžbety II. sa spustila operácia Jednorožec

Oznámením o úmrtí britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok popoludní na škótskom zámku Balmoral, sa v Británii spustila operácia Jednorožec (Unicorn). TASR správu prevzala z britského denníka The Herald a stanice BBC.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pôvodný plán postupu v prípade, že by britská panovníčka zomrela v Londýne, mal označenie London Bridge. Alžbeta II. však zomrela vo svojom škótskom sídle, britské úrady preto uviedli do chodu operáciu Jednorožec.

Telo Alžbety prenesú do zámku Holyrood

Telo zosnulej panovníčky prevezú po 48 hodinách od úmrtia z Balmoralu do zámku Holyrood a odtiaľ do Katedrály svätého Gilesa v Edinburghu, kde sa uskutoční bohoslužba za účasti členov kráľovskej rodiny, píše BBC. Následne rakvu dopravia britským kráľovským vlakom zo stanice Wawerley do Londýna. Na každej stanici, ktorou bude vlak prechádzať, bude postavená čestná stráž.

Parlament pozastavil činnosť

Okamžite po správe o úmrtí panovníčky svoju činnosť pozastavil britský parlament aj zákonodarné zbory v Škótsku, Walese a Severnom Írsku.

Oficiálna webstránka britskej kráľovskej rodiny sa zahalila do čiernej farby a aktuálne uvádza len informáciu o Alžbetinej smrti. Vlajky na Buckinghamskom paláci spustili na pol žrde.

Pohreb o 10 dní

Pohreb Alžbety II. by sa mal podľa protokolu konať o desať dní vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Tento deň bude zároveň dňom štátneho smútku. Británia si panovníčku uctí dvomi minútami ticha. Pozostatky kráľovnej následne uložia v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor.

Kráľovná Alžbeta II., ktorá zomrela vo štvrtok popoludní, bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie – na tróne bola 70 rokov. Novým panovníkom Spojeného kráľovstva sa stal v momente Alžbetinho úmrtia jej najstarší syn Charles (73), ktorý bude známy ako kráľ Karol III.