Našiel to, čo ani nehľadal. Dôchodca si triedil krabice so skamenelinami, objavil nový druh dinosaura

Britský lekár na dôchodku si pri katalogizovaní dinosaurích kostí všimol, že jeden exemplár má nezvyčajne veľký a baňatý nos. Náhodou tak objavil nový, doteraz nepoznaný druh dinosaura – Brighstoneus simmondsi. Informoval o tom britský denník The Guardian.

Doktorand Plymouthskej univerzity a všeobecný lekár na dôchodku Jeremy Lockwood sa pred nejakým časom rozhodol, že skatalogizuje všetky kosti dinosaurieho rodu Iguanodon, ktoré boli doteraz nájdené na britskom ostrove Wight. Počas triedenia zbierok kostí londýnskeho Prírodopisného múzea a wightského dinosaurieho múzea Lockwood narazil na vzorku s jedinečnou “baňatou” nosovou kosťou. “Viac ako 100 rokov sme na ostrove Wight vedeli iba o dvoch druhoch dinosaurov – Iguanodon bernissartensis a Mantellisaurus atherfieldensis,” povedal.

Say hello to Brighstoneus simmondsi! This new dinosaur was only discovered some 40 years after it was unearthed.

Watch as Museum scientist Dr Jeremy Lockwood explains how a little sleuthing in a museum collection allowed him to make this exciting new discovery. pic.twitter.com/JHEro6mMbT

— Natural History Museum (@NHM_London) November 11, 2021