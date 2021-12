Naši susedia zavádzajú prísne opatrenie. Karanténe sa bez potvrdenia o očkovaní či prekonaní nevyhnete

Rakúsko v úsilí o spomalenie šírenia nového variantu koronavírusu omikron sprísňuje podmienky pricestovania do krajiny.

S účinnosťou od pondelka 20. decembra bude prekročenie hranice podmienené predložením dokladu o úplnom očkovaní proti koronavírusu alebo prekonaní ochorenia COVID-19.

Bez očkovania či prekonania vás čaká karanténa

Oznámilo to v piatok rakúske ministerstvo zdravotníctva. Ľudia, ktorí túto podmienku nesplnia, budú musieť po príchode do Rakúska nastúpiť do karantény.

V opačnom prípade musia ísť okamžite do karantény. Tejto karanténe sa možno vyhnúť len PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo predložením dokladu o tretej posilňovacej dávke vakcíny. Výnimku majú tehotné ženy a osoby, ktoré sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov. Osobitné pravidlá platia aj pre deti.

„Sprísnené pravidlá vstupu znamenajú veľkú záťaž najmä pre ľudí, ktorí cestujú do zahraničia počas vianočných sviatkov. Práve v tomto čase sú však nevyhnutné, aby sa zabránilo šíreniu omikronu v Rakúsku,“ uviedol minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein.