Národná cena za dizajn 2024 odhaľuje nominácie za najlepší komunikačný dizajn

Medzinárodná porota, zložená z uznávaných odborníkov v rôznych oblastiach komunikačného dizajnu, sa stretla v Hurbanových kasárňach, aby hodnotila a posudzovala 155 postúpených prác v 2. kole hodnotenia 21. ročníka Národnej ceny za dizajn 2024.

Sedemčlenná porota v zložení Juraj Blaško (SK), Zuzana Husárová (SK), Róbert Slovák (SK), Vasyl Kosiv (UA), Filip Blažek (CZ), Justyna Kucharczyk (PL) a Eduardo Barrera Arambarri (MX) po dvoch intenzívnych dňoch hodnotenia vybrala 140 diel na výstavu a z nich 38 nominácií v kategóriách – Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty a Študentský dizajn. Tento rok sa porota rozhodla neudeliť nominácie v kategórii Dizajn v pohybe, ale diela uvidíte na výstave. Na mená laureátov si počkáme do 11. novembra v divadle Nová Scéna.

„Tento rok bolo do Národnej ceny za dizajn 2024 – komunikačný dizajn prihlásených rekordných 555 prác. Porota posunula do druhého kola 155 z nich. Ani z tohto užšieho výberu však nebolo jednoduché vybrať nominácie a víťazov. Avšak do kategórie „Dizajn v pohybe“ nebolo prihlásených dosť projektov, ktoré by spĺňali náročné požiadavky poroty a preto sme v tejto kategórii neurčili žiadneho víťaza a ani nomináciu. Tieto čísla ukazujú, že kvalita komunikačného dizajnu na Slovensku je na vysokej úrovni a vzniká mnoho projektov, ktoré ich autori a autorky s ochotou prihlasujú do súťaže, aby sa konfrontovali s ostatnými. Je to zrkadlo dobrej kondície vizuálnej kultúry na Slovensku za posledné dva roky,“ uviedol Juraj Blaško, kurátor a porotca NCD24.

So všetkými nominovanými prácami podrobnejšie oboznámime verejnosť počas leta, na našich sociálnych sieťach, pričom každý týždeň predstavíme jednu kategóriu. Laureátov oficiálne vyhlásime počas slávnostného galavečera na jeseň.

Zoznámte sa s nomináciami Národnej ceny za dizajn 2024 za najlepší komunikačný dizajn.

Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Kampaň: DAAD — Dni architektúry a dizajnu 2023 – Matúš Buranovský, Daniel Šmíra ISTROPOLITANA PROJECT ’23 – Matúš Hnát Chcem tu zostať – Peter Simonik NCD 2023 – Tereza Maco, Aurélia Garová, Jozef Sklenka (spoluautor- Peter Liška, Jakub Teringa) Nastenka: Hlas proti ruskej propagande – agentúra THIS IS LOCCO Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Identita: Korporátna identita developerského projektu Palma – Ján Zachar Animation Festival Network – Marek Menke Velice – Mikina Dimunova Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Knihy a publikácie: MYKO – Palo Bálik, Daniela Olejníková Tabloid 2022 – Palo Bálik Mozaika Bratislavy: Skryté dlažby a obklady – Barbara Kowalczuková, Michal Tornyai (spoluautor – občianske združenie Čierne diery) Backstage Talks Issue #7 – Martin Jenča, Chloe Scheffe, (spoluautor – Michaela Novosadová) Meanwhile City – Terézia Denková, Dominik Fodora, (spoluautor – Matej Mihályi, Martin Jenča) Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Digitál: Atlas SNG – Filip Ruisl, Lukáš Štepanovský, (spoluautori – Katarína Vass, Igor Rjabinin, František Michal Sebestyén, Rastislav Chynoranský, Marián Horkovič, Romana Halgošová, Branislav Matis, LAB SNG) Webová stránka pre NEXT – Robert Finkei, (spoluautor – Jon Dujaka) Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Priestor: Projekt & proces infosystému SNG – Branislav Matis, Pavlína Morháčová, Beáta Paňáková, (spoluautor – Ondrej Jób) Navigácia a identita Mestského úradu v Leopoldove – Marcel Benčík, (spoluautor – architektonické štúdio zerozero) Jana Hojstričová a Palo Macho: Permanentní risk (zo série spoluprác) – Marcel Benčík, Jana Hojstričová, Palo Macho BIATEC – KELTSKÁ MINCOVŇA – Peter Liška Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Písmo: Pannonia – Ondrej Jób Romboid – Display – Samuel Čarnoký SNG Sans – Ondrej Jób QOD písmo pre tabuľky s evidenčným číslom vozidla – Simona Császárová, Michal Tornyai Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Obal a objekt: Longital Dočista – Juraj Behún JURAN z Modry. Produktová rada vín a vínnych etikiet. – Marcel Benčík Etikety pre vinárstvo Bažalik – Tereza Maco, (spoluautor – Jakub Teringa) Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Plagát a vizuál: séria plagátov pre festival Kiosk 2022 – Barbara Kowalczuková, Ester Mládenková BRaK 9: Nebáť sa nerásť – Matúš Hnát SINGULARCH 2022 – Matúš Hnát SINGULARCH 2023 – Matúš Hnát Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Nové horizonty: Živý dotazník – Anna Ulahelová, (spoluautor – Branislav Matis) CRITICAL DE?!GN 2022 – DESIGNERS TROUBLEMAKERS – Katarína Balážiková, Lenka Hámošová Nemiesta – Tereza Maco, (spoluautor – Lucia Mlynčeková, Miroslav Tóth) Typogaráž 2022, 2023 – Terézia Denková, (spoluautor – Maris Nisu) Nominácie Národnej ceny za dizajn 2024 v kategórii Študentský dizajn: EuroTypes – Adrián Dvorský, Monika Juríková, Ester Mládenková FUTURE (noviny) – Veronika Kurcinová, Adam Zakucia Publikácia – Initial Initiative Initialization of Initials – Simona Császárová RETROSPECTA 45 – Filip Birkner, Jisung Park

Viac informácií nájdete na webe www.scd.sk/ncd. Aktuálne informácie nájdete tiež na sociálnych sieťach – IG a FB Národnej ceny za dizajn, IG a FB Slovenského centra dizajnu.