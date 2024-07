V Bratislave padol nový rekord: Na koncert kapely AC/DC prišlo 100-tisíc ľudí, taký nával fanúšikov mesto ešte nezažilo

Slovenská metropola si v nedeľu (21. 7.) zapísala do kroniky nový divácky rekord, na letisko vo Vajnoroch prišlo stotisíc fanúšikov na koncert austrálskej skupiny AC/DC. Prišli, aby si vychutnali dve a štvrť hodiny poctivého austrálskeho rock and rollu. Bratislava ani Slovensko taký nával fanúšikov ešte nezažili.

Austrálska hardrocková legenda koncertuje na európskej časti turné Power Up, nazvaného podľa ich najnovšieho albumu Power Up z novembra 2020. Brány areálu sa otvorili na pravé poludnie a prví fanúšikovia si chceli obsadiť čo najlepšie miesto pred pódiom.

Kapela nastúpila presne o 21.00 h a koncert uviedla pôsobivá animovaná dokrútka s rýchlym autom, ktoré po európskej ceste prichádza do Bratislavy až na letisko. Hneď za tým prvá skladba If You Want Blood (You’ve Got It) zo šiesteho albumu Highway to Hell z júla 1979. Po nej hit Back in Black z rovnomenného albumu, vydaného v júli 1980, treťou Demon Fire z najnovšieho, v poradí sedemnásteho albumu Power Up.

Bol aj kačací pochod

Celkom 21 skladieb zaznelo vo Vajnoroch, medzi nimi aj Shot Down in Flames, Thunderstruck, Have a Drink on Me, Hells Bells, Shot in the Dark, Shoot to Thrill, Sin City, Rock ‚n‘ Roll Train, High Voltage, You Shook Me All Night Long, ktorú fanúšikovia poznajú aj z českej cover verzie skupiny Arakain. Pri megahite Highway to Hell aréna reagovala už pri úvodnom gitarovom riffe, v závere Whole Lotta Rosie a Let There Be Rock. Odmenou za skvelú atmosféru bol prídavok a dve skladby T.N.T. a For Those About to Rock.

Pódium dostatočných rozmerov, ktoré umožnilo Angusovi jeho kačací pochod, čo prvýkrát predviedol Američan Chuck Berry v 50. rokoch, zadná stena vybavená troma obrazovkami, plocha pred pódiom osadená do polkruhu šiestimi vežami s reprosústavou a obrazovkou, špičkový zvuk aj svetelné efekty, takže každý mohol dobre vidieť a ešte lepšie počuť. Záver koncertu ešte vylepšil ohňostroj na počesť kapely.

Jedna z najúspešnejších kapiel vôbec

História skupiny AC/DC píše už 51-ročný príbeh. Založili ju bratia Youngovci, starší Malcolm a mladší Angus v austrálskom Sydney v novembri 1973. Prvý koncert odohrali 31. decembra 1973 v nočnom klube Chequers v Sydney. Vo februári 1975 vydali debutový austrálsky album High Voltage, vyšiel iba doma a na Novom Zélande. V roku 1976 skupina presídlila do Anglicka a v júni realizovali prvé britské turné, o rok neskôr aj v Spojených štátoch.

Úspešné boli ich albumy Highway To Hell (1979) a Back In Black (1980). Po vydaní Highway to Hell zomrel vo februári 1980 spevák Bon Scott. Na jeho miesto prišiel Brian Johnson. Druhou veľkou zmenou bol odchod Malcolma Younga v septembri 2014, na následky demencie zomrel v novembri 2017. Na jeho miesto prišiel synovec Stevie Young. Na svojom konte majú sedemnásť štúdiových albumov, v anglickej TOP 40 hitparáde mali 21 skladieb. V roku 2003 ich uviedli do Rock and rollovej siene slávy.