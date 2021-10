Namiesto filmu mohol vzniknúť seriál, herci na pľaci veľa času nestrávili: Toto ste o očakávanom sci-fi Duna nevedeli

Dielo Duna spisovateľa Franka Herberta patrí ku klenotom sci-fi literatúry. Jej čitatelia a fanúšikovia tak boli právom skeptickí zakaždým, keď sa niektorý filmár rozhodol tento epos preniesť na strieborné plátna vo filmovom spracovaní. To prvé z roku 1984 v réžii uznávaného Davida Lyncha skončilo ako prepadák. To najnovšie, na ktoré sme čakali aj kvôli koronavírusovej pandémii o takmer dva roky dlhšie, to však má našliapnuté na to stať sa filmom roka.

Už od 70. rokov minulého storočia sa vo filmovej brandži hovorilo, že Herbertove dokonalé dielo treba priniesť aj do filmovej podoby. Prvým reálnym pokusom bol projekt režiséra Alejandra Jodorowskyho, ktorý však svetlo sveta nikdy neuzrel. Štafetu po ňom o takmer dekádu neskôr prevzal David Lynch, už v tej dobe uznávaný filmár, ktorý síce prvý diel knižnej série na film pretavil, avšak s kreatívnym fiaskom.

Teraz si ale nemalú porciu pozornosti získava aj dva roky odkladaný tretí celovečerný pokus režiséra Denisa Villeneuvea. Ten, zdá sa, splnil očakávania a latku nastavil skutočne vysoko. Spektakulárny sci-fi príbeh, ktorý mnohí označili za nesfilmovateľné dielo, za hranicami zbiera jednu pochvalu za druhou a konečne dorazil aj do slovenských kín, a navyše s veľkou noblesou. Jeho hlavnými atribútmi sú hviezdne obsadenie a fantastická výprava spolu so špeciálnymi efektami, aké sme na kino plátnach nevideli už poriadne dlho.

Kultové sci-fi dielo rozpráva o mocenských bojoch vnútri galaktického Impéria, v ktorých ide o získanie moci nad planétou Arrakis. Paul Atreides (hrá ho Timothée Chalamet) je mladý muž s výnimočným darom, ktorému bol predurčený osud, akému nemôže celkom porozumieť. Musí sa dostať na najnebezpečnejšiu planétu vesmíru, aby zaistil bezpečnú budúcnosť pre svoju rodinu a svoj ľud. Práve na planéte Arrakis je totiž možné nájsť zvláštnu komoditu – korenie, ktoré dokáže odomknúť plný potenciál človeka. Paul a jeho rod však nie sú jediným, kto si robí na planétu a jej zásoby nárok. Črtá sa tak konflikt, v ktorom prežijú len tí, čo dokážu čeliť svojmu strachu.

Pokusov o sfilmovanie Duny bolo viac

Ako sme spomínali v úvode článku, pokusov o sfilmovanie celej knižnej série Duny bolo viac. Podarilo sa to však len dvom filmárom. Prvý pokus režiséra Lyncha nevyšiel, ten najnovší sa črtá, že vyjde.

Počas posledných dvoch dekád to však nebol len Denis Villeneuve, kto sa o sfilmovanie pokúšal. Ešte začiatkom nového milénia chcelo štúdio Paramount Pictures tento klenot oživiť. Dlhé debaty o tom, kto by sa mal diela chytiť, však boli doslova nekonečné. V roku 2008 už takmer došlo k dohode. V Paramounte si ako vhodného režiséra vybrali muža s menom Peter Berg, ktorý sa dovtedy pohyboval skôr v akčných komédiách a drámach (z jeho dielne vyšli filmy ako Vitajte v džungli, Friday Night Lights či neskôr Hancock). Mnohí ale neboli presvedčení o tom, že by Berg dokázal Dunu nakrútiť tak dobre, ako sa to žiadalo.

Keď potom Berga zavrhli, pokúšalo sa o dotiahnutie projektu do konca štúdio Paramount ešte ďalšie štyri roky. V roku 2011 to napokon vzdali. Problémom totiž bolo aj množstvo peňazí, ktoré projekt vyžadoval a napokon správca autorských práv k dielu zasiahol a štúdiu ich vzal.

V maskérni trávil najviac času

Sci-fi príbeh sa nezaobišiel bez pútavých kostýmov a ešte prepracovanejšieho mejkapu niektorých postáv. Doslova pretrpieť premenu na svoju postavu musel herec Stellan Skarsgård, ktorý v novom spracovaní Duny stvárňuje postavu baróna Vladimira Harkonnena.

Premeniť ho na zlosyna ale nebolo vôbec jednoduché a už keď sa tejto roli upísal, Stellan vedel, že v maskérni strávi hodiny. Že to však bude vyše 7 hodín denne, to veru netušil. Na jeho šťastie mu však filmovanie scén zabralo celkovo len 10 dní.

Najkratšie na pľaci strávila Zendaya

Patrí medzi dôležité postavy, no prácou na pľaci tiež dlho nestrávila. Scény svojej postavy Chani v Dune mala herečka a speváčka Zendaya, známa aj z filmov o Spider-Manovi či seriálu Euphoria, hotové len za 4 dni.

„Bola som tam len 4 dni a vôbec som odtiaľ nechcela odísť. Denis veľmi dobre vedel, čo od nás chcel, no tiež rozumel a spolupracoval so mnou na tom, čo som s postavou chcela urobiť ja,“ prezradila Zendaya v rozhovore pre Empire. Vďaka dokonalej spolupráci dokázala svoje scény talentovaná herečka nakrútiť za naozaj krátky čas.

Nechýbalo veľa a film by vyzeral inak

Tak ako pri každom filme, ani v prípade Duny nebolo jednoduché hlavné postavy obsadiť správnymi hercami. Aj keď je zatiaľ mnoho hereckých mien, ktoré sa v novom spracovaní tohto príbehu mohli objaviť, zatiaľ záhadou, niektoré sú známe.

Už pozícia režiséra bola v prípade Denisa Villeneuvea otáznou. Záujem o réžiu totiž ešte pred ním prejavil Peter Jackson, režisér trilógií Hobit či Pán Prsteňov. Vo WB ale dali šancu Denisovi, ktorý ich ohúril prácou na filmoch Arrival a Blade Runner 2049.

Zaujímavá je aj snaha dostať do snímky herečku Emmu Roberts (videli sme ju napríklad v seriáli American Horror Story či v pokračovaní slasheru Vreskot 4), neter slávnej Julie Roberts. Práve tú producenti videli v postave princeznej Irulan. Keďže ale mala herečka veľmi nabitý pracovný program, musela rolu odmietnuť. Koho namiesto nej do tejto postavy tvorcovia obsadia, nie je jasné. Prvá kniha totiž bude rozdelená do dvoch filmov a táto postava na divákov vyskočí až v pokračovaní.

Dizajn kostýmov prevzali z Lynchovej Duny

Aj keď sa Duna Davida Lyncha nepovažuje za vydarenú adaptáciu, filmári pri nakrúcaní svojej verzie si chceli tento film nejako uctiť. Aj preto množstvo kostýmov, ktoré vo filme máme možnosť vidieť, bolo vytvorených práve podľa kostýmov filmu z roku 1984.

Filmári tiež vzdali hold aj adaptácii Duny režiséra Alejandra Jodorowskyho, ktorá ale nikdy nevznikla. Do traileru k svojmu filmu použili pesničku Eclipse od legendárnej kapely Pink Floyd. Práve tá totiž mala zložiť hudbu k Jodorowskyho filmu.

Film unikol na internet o týždeň skôr

Samotná premiéra Duny bola kvôli celosvetovej pandémii odkladaná takmer dva roky. Následne štúdio Warner Bros., ktoré za filmom stojí, podpísalo dohodu so streamovacou službou HBO Max, že všetky ich filmy simultánne uvedie v kinách aj na tejto platforme.

Snímka pred svojou oficiálnou premiérou absolvovala premietania na vybraných festivaloch a podujatiach, no aj napriek prosbám sa toto veľdielo pred pirátmi uchrániť nepodarilo. Len 7 dní pred premiérou sa film ocitol na internete v HD kvalite. Warner Bros. sa preto rozhodol, že na HBO Max napokon svoj dlho očakávaný sci-fi epos uvedie o deň skôr ako do kín. Tvorcovia a aj filmoví kritici však aj napriek tomu divákov a fanúšikov Duny žiadajú, aby si film išli pozrieť do kina. Je to najmä preto, že na veľkom plátne si ich príbeh skrátka užijete viac. Navyše, nepodporíte pirátstvo.

Namiesto filmu to mohol byť seriál

Keď štúdio Warner Bros. v roku 2016 získalo exkluzívne filmovacie práva, pohrávalo sa s otázkou, či z Duny nespraviť seriálový projekt. Získali totiž nielen filmové, ale aj televízne práve a rozsiahlosť príbehu je nesmierne ťažké pretaviť len do pár hodín trvajúceho filmu. Seriálové spracovanie by tak tvorcom umožnilo pokryť väčšiu časť príbehu.

Keď sa ale ku hlavnému kormidlu v projekte dostal režisér Villeneuve, presvedčil všetkých, že príbeh Duny je ako stvorený na veľké plátno a predstavil svoj plán spraviť z adaptácie prvej knižky film rozdelený na dve časti. Prvú máme možnosť vidieť už teraz v kinách aj na Slovensku.

Samozrejme, štúdio WB sa svojho sna mať Dunu aj ako seriál nevzdalo. Spoločnosť Legendary Television v spolupráci s WarnerMedia pripravuje spin-off seriál Dune: The Sisterhood, ktorý sa bude odohrávať pred udalosťami veľkofilmu. Uvedie ho streamovacia služba HBO Max.

Veľkolepý príbeh

Spisovateľ Frank Herbert prvý diel svojho eposu vydal v roku 1965 a okamžite ním zaujal. Svet literatúry tak obohatilo dielo, aké nevzniká stále a, samozrejme, netrvalo dlho a vznikli aj ďalšie časti. Celkovo Herbert napísal 6 dielov tejto série, posledné v roku 1985, teda 20 rokov po vydaní jednotky.

Desať rokov po Herbertovej smrti sa starší syn autora, Brian Herbert, spojil so spisovateľom Kevinom J. Andresonom a spoločne napísali ďalšie desiatky pokračovaní príbehu, ktoré sa odohrávajú pred pôvodnou sériou kníh alebo pôvodný príbeh rozširujú.

Hviezdne obsadený film

O tom, že je film nabitý hviezdnym hereckým obsadením, azda netreba viac hovoriť. Tieto mená však skutočne lákajú na zhliadnutie filmu. Veď len hlavné postavy stvárnili mená ako Timothée Chalamet, Rebecca Fergusan, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem či Benjamin Clementine.