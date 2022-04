Najzáhadnejšia a druhá najväčšia diera na Zemi: Dokáže vsať do seba lietadlo, Rusko chcelo utajiť, čo sa v nej deje

Na prvý pohľad strašidelná diera v zemi je opradená množstvom nezodpovedaných otázok, ktoré sa dodnes nepodarilo vysvetliť. Nachádza sa na odľahlom ruskom Sibíri a je dielom rúk človeka. Baňa Mirny svojho času produkovala podľa niektorých až podozrivé množstvo cenných diamantov a priniesla život na inak opustené miesto.

V článku sa dozviete aj: Kvôli čomu Sovietsky zväz po druhej svetovej vojne prahol po objavení náleziska diamantov?

Ako sa im ho podarilo nájsť na odľahlej Sibíri?

Ako komplikovalo ťažbu zúriacich -40 stupňov?

Akým spôsobom sa Rusko vyhýbalo odpovedi na otázku o nezvyčajnom množstve diamantov?

Diamanty akej hodnoty baňa priniesla?

V období po druhej svetovej vojne sovietski geológia dúfali, že sa im podarí objaviť diamantový poklad pod zemou, píše portál All That’s Interesting. Už v 30. rokoch totiž ich kolegovia dali avízo Stalinovi, že niektoré oblasti na Sibíri majú ukrývať drahocenný poklad, po ktorom tak túži, uvádza The Atlantic. Priemyselné diamanty mohli v tom čase pomôcť vybudovať zničenú krajinu. Napokon sa tento objav podaril a Stalin dal vybudovať túto monumentálnu baňu.

Podarilo sa im dostať na stopu náleziska diamantov

Hľadanie začalo v roku 1947, presne o 10 rokov neskôr bola započatá éra diamantovej bane Mirny alebo Mir, čo môžeme z ruštiny preložiť ako „mier“.

Podľa When On Earth za objavením týchto diamantových ložísk stojí trojica geológov – Ekaterina Elagina, Uri Khabardin a Viktor Avdeenko, ktorým sa ich podarilo nájsť v roku 1955. Objavili horninu s názvom kimberlit, ktorá značí existenciu diamantov na danom mieste.

Nehostinné podmienky ich nezastavili

Ťažba bola mimoriadne náročná. Totiž pôda na Sibíri je zamrznutá celých 7 mesiacov v roku. Ideálne to ale nebolo ani počas zvyšných mesiacov. Počas nich sa permafrost rozpúšťal, čím tento proces značne komplikoval.

Robotníci pracovali pri teplotách 40 stupňov pod nulou a napokon splnili tento ambiciózny plán a dali život plodnej diamantovej bani opradenej množstvom záhad. Nebránili sa použitiu dynamitu na odpálenie permafrostu a podľa portálu Amusing Planet počas dlhých chladných nocí museli baňu zakrývať, aby stroje nezamrzli.

V okolí sa nenachádza nič

Okolo bane bolo vybudované rovnomenné mesto, ktoré sa aj dnes nachádza uprostred rozsiahlej sibírskej pustatiny. Ako informoval Times Now News, od polárneho kruhu je vzdialené 450 kilometrov.

To, čo sa dialo v nasledujúcich rokoch, dodnes nie je vysvetlené a zostáva zahalené rúškom tajomstva. Baňa totiž produkovala až podozrivo veľké množstvo diamantov a aj keď sa niekto z vonku chcel presvedčiť o tom, ako je to možné, Rusko k tomu pristupovalo po svojom a svetu veľa odpovedí nedalo.

Dali im iba 20 minút

Medzinárodná spoločnosť De Beers musela zrazu nakupovať čoraz viac ruských diamantov, čo jej úplne nevyhovovalo. Navyše baňa Mirny sa im zdala príliš malá na to, že na svojom vrchole dokázala vyprodukovať až 10 miliónov karátov diamantov ročne(1 karát =0,2 gramu, čiže by to boli dve tony diamantov ročne). Členovia zahraničnej firmy sa rozhodli presvedčiť na vlastné oči, ako je toto vôbec možné.

Povolenie na príchod síce výprava dostala, ale Rusi sa mu snažili všemožne zabrániť a odkladali termín návštevy, pokiaľ to bolo možné. Napokon ju povolili v čase ukončenia udelených víz delegácie a na spoznanie bane a odhalenie jej tajomstiev mali iba 20 minút. Čo bolo dôvodom takéhoto kroku nie je jasné.

Podľa BBC baňa počas svojej činnosti do roku 2001 vyprodukovala diamanty v hodnote najmenej 13 miliárd dolárov. Tento údaj sa ale líši a ďalšie zdroje uvádzajú až 17 miliárd. To, ako mohla chrliť také veľké množstvo diamantov, vytváralo rôzne pochybnosti a nejasnosti.

Zvláštnosti diamantov

Zaujímavým bolo, že všetky diamanty pochádzajúce z tejto bane mali podobný tvar a dostali prezývku Strieborné medvede, uvádza portál Little Things. Sovietsky zväz odmietol priniesť odpoveď aj na túto otázku.

Vrchol ťažby sa spája so 60. rokmi minulého storočia. Najväčší diamant objavený v bani Mirny vážil 342,5 karátu (68,5 gramu) a bol objavený 23. decembra 1980.

Jama dokáže do seba vsať lietadlo

Diamantová baňa Mirny sa môže pochváliť prívlastkom druhej najväčšej umelej jamy na svete. Prvým miestom sa pýši Bingham Canyon v americkom Utahu. Ako píše Times Now News, je hlboká viac ako 525 metrov a má priemer 1200 metrov. S tým súvisí aj zvláštny fenomén, ktorý z nej robí ešte nedostupnejšie miesto. Ak by ste sa nad ňou rozhodli preletieť lietadlom, pravdepodobne by vás pohltila.

Grunge spomína efekt súvisiaci s prúdením vzduchu a hĺbkou diery, ktorá môže spôsobiť, že vrtuľník alebo lietadlo jednoducho vsaje. K takýmto incidentom už dokonca aj malo dôjsť. Kvôli tomu je vydaný zákaz letu do jej vzdušného priestoru. Vysvetlenie tohto javu je jednoduché. Vzduch v diere je teplejší, než ten vonku, čo vedie k vytvoreniu silného víru.

Jej zatvorenie sa spája s konšpiračnými teóriami

K zatvoreniu bane nedošlo ani po páde ZSSR a zmene režimu, ale stalo sa tak až v roku 2004. Podľa oficiálnych správ bola dôvodom povodeň a to, že ťažba zašla už príliš hlboko do zeme. Začali ale vznikať konšpiračné teórie, ktoré prichádzali s vlastným vysvetlením.

Najzáhadnejšia diera našej planéty?

V roku 2009 bola obnovená jej podzemná ťažba. O osem rokov neskôr sa ale baňa stala rodiskom nešťastia. Zaplavila ju voda a začala záchranná operácia, ktorej úlohou bolo dostať baníkov von živých. Podľa správ BBC sa podarilo zachrániť 142 ľudí, hľadanie ôsmych nezvestných pokračovalo ďalej. Podľa dostupných informácií pravdepodobne neúspešne. Napriek tomu, že plány s baňou boli načrtnuté na niekoľko rokov dopredu, táto udalosť ich nadobro ukončila a baňa je dnes zatvorená.

Zanechala po sebe obrovskú dieru, ktorá vyvoláva rešpekt a priťahuje pozornosť zvedavcov. Ak si ju chcete pozrieť „zblízka“ dáme vám jeden tip. Môžete tak urobiť prostredníctvom mapy Google Earth, ktorá ukazuje fascinujúci pohľad na celé mestečko Mirnyj zhora, ktorého nepochybnou dominantou je práve diamantová baňa, ktorá podľa portálu All That’s Interesting môže byť najzáhadnejšou dierou našej planéty.