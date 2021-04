Najťažšie je preraziť na TikToku: Online kalkulačka vypočíta, koľko fanúšikov potrebujete, aby z vás bol influencer

Mnohí povolanie influencera nepovažujú za skutočné, pretože ide o niečo, čo vzniklo len pred pár rokmi. Mnohí však stále túžia sa influencerom stať. Ročný plat v akomkoľvek inom zamestnaní nemusí byť v porovnaní s tým, koľko zarobia influenceri na sociálnych sieťach, priam ukážkový a najnovšia online kalkulačka vám ukáže, či sa oplatí spraviť zo seba hviezdu internetu.

Koľko fanúšikov či followerov na sociálnych sieťach ako Instagram, YouTube či TikTok potrebujete, aby ste dokázali zarobiť ročne rovnakú sumu peňazí ako v súčasnom zamestnaní? To je otázka, na ktorú by mnohí chceli poznať odpoveď, aby vedeli, či ísť za snom stať sa influencerom, alebo nie.

Doposiaľ išli ľudia, ktorí chceli preraziť na sociálnych sieťach – dá sa povedať – na vlastnú päsť. Teraz už je ale možné čokoľvek a to, koľko musíte na sebe makať, aby ste sa stali úspešným influencerom, si môžete veľmi jednoducho vypočítať v online kalkulačke, píše web LAD Bible.

Nezvyčajná online kalkulačka

Web Lickd.co je užitočným nástrojom pre všetkých, ktorí zvažovali kariéru influencera na rôznych sociálnych platformách, no mali obavy, či to dokážu dosiahnuť. Vďaka online kalkulačke si tak každý môže vypočítať, koľko zhliadnutí videí, fanúšikov na Instagrame alebo videní na TikToku potrebujete, aby sa z vás stal úspešný influencer.

Kalkulačka funguje pomerne jednoducho – stačí do políčka nahodiť váš želaný ročný príjem z „influencovania“ na sociálnych sieťach a Lickd.co to za vás vypočíta. Keďže táto nová online kalkulačka pracuje len s dolármi a librami, musíte si váš želaný ročný príjem v hrubom najskôr premeniť z eur na jednu z týchto dvoch mien.

Najťažšie je stať sa influencerom na TikToku

My sme pre potreby tohto článku počítali s priemernou mesačnou mzdou na Slovensku v celkovej výške 1 133 eur za rok 2020. Ročne by to malo dať zhruba 13 596 eur pri normálnom zamestnaní. Koľko by ste ale teda museli makať, aby ste rovnakú sumu zarobili na rozličných sociálnych platformách?

Kalkulačka nám to prezradila približne takto: 13 596 eur je zhruba 16 403 USD za rok. Ak by ste chceli takúto istú sumu zarobiť ročne len produkovaním videí na YouTube, museli by ste mať minimálne 1000 followerov a ročne vygenerovať zhruba 3 924 163 videní vašich videí.

Na Instagrame by ste museli mať minimálne 5-tisíc followerov a mať aspoň 50 spoznorovaných príspevkov.

Najťažšie je ale byť hviezdou TikToku. Ak by ste chceli ročne zarobiť sumu 16 403 dolárov, museli by ste mať minimálne 10-tisíc sledovateľov a vaše príspevky by museli vygenerovať 44 332 432 videní.

Tak čo, stála by táto námaha za výpoveď vo vašej aktuálnej práci?