Najťažší kvíz na slepé mapy! V tomto kvíze sa nepodarí dostať plný počet bodov nikomu

V tomto kvíze drvivá väčšina ľudí pohorí.

Skúšali ste niekedy, koľko si toho pamätáte zo svetovej geografie? Vaše skutočné znalosti neodráža len to, či si pamätáte názvy hlavných miest, no aj to, či dokážete rozlíšiť krajiny podľa slepej mapy. Preto sme si pre vás pripravili najťažší kvíz so slepými mapami, aký ste kedy robili. Takmer nikomu sa ho nepodarí dokončiť ani na polovičný počet bodov. Otestujte svoje znalosti a vyskúšajte, na koľko bodov ho zvládnete dokončiť práve vy.

Ak sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.