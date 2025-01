Najštýlovejšie celebrity dekády podľa ľudí: V rebríčku nechýbajú známe módne ikony, niektoré mená však prekvapia

Móda a štýl sú subjektívne. Ak sa však väčšina ľudí necháva inšpirovať nejakou celebritou, alebo sa snažia nosiť rovnaké kúsky oblečenia, rozhodne môžeme takúto osobu považovať za módnu ikonu. Už len v tejto dekáde ich máme hneď niekoľko. Vyplynulo to zo štúdie, ktorá vytvorila rebríček najštýlovejších celebrít tejto doby.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál NEW YORK POST, spoločnosť Superdry sa rozhodla preskúmať, kto je módnou ikonou tejto doby a našli si jedinečný spôsob, ako to vyhodnotiť. Sledovali totiž, koľkokrát za mesiac je celebrita vyhľadávaná prostredníctvom googlu s tým, že sa jednotlivé vyhľadávania nejako spájali so štýlom.

Rebríček najštýlovejších celebrít

Odevná značka skúmala priemerné mesačné vyhľadávania na googli v USA v období od decembra 2021 do novembra 2024. Sústredili sa pritom na vyhľadávané mená celebrít v spojení so slovami ako „móda“, „oblečenie“ a „štýl“. Následne výsledky zúžili zoznam na 113 celebrít a dnes už poznáme rebríček TOP 5 najštýlovejších celebrít tejto dekády.

Podľa štúdie spoločnosti Superdry sa najlepšie oblečenou celebritou desaťročia stala Taylor Swift. Priemerne ju za mesiac ľudia vyhľadávali viac ako 83 200-krát. O 35-ročnej miliardárke a speváčke je pritom známe, že nielenže ľudí inšpiruje svojím šatníkom, ale v momente, ako si niečo oblečie, sú jej fanúšikovia pripravení vykúpiť to v obchodoch.

Napríklad džínsy Area za 695 dolárov, ktoré si Swift obliekla minulý rok na Super Bowl, sa podľa Fox Business na webovej stránke značky vypredali v priebehu niekoľkých dní.

Druhé miesto získal spevák Harry Styles s 20 876 vyhľadávaniami. Tridsaťročný anglický spevák a herec, ktorého portál GQ označil za „nezastaviteľnú módnu silu“, je známy tým, že nosí odvážne kúsky ako kombinézy a boa, pričom dlho komentovaným bol aj jeho outfit na obálke časopisu Vogue, kde mal oblečené dlhé šaty od značky Gucci. Harry sa zapísal do histórie ako prvý muž, ktorý sa objavil na obálke amerického Vogue sólo.

Herečka Zendaya, známa svojím nadčasovým štýlom, sa umiestnila na treťom mieste zoznamu s 20 700 vyhľadávaniami. Dvadsaťosemročná herečka je neustále obdivovaná pre svoje outfity, napríklad za ikonické šaty z Met Gala, kde sa priamo pred kamerami zmenila na Popolušku. Minulý rok opäť zažiarila na Met Gala, kde patrila k najlepšie oblečeným celebritám.

Na štvrtom mieste skončil Kanye West s 15 363 vyhľadávaniami. Tento 47-ročný raper a producent, ktorý v roku 2015 uviedol na trh svoju líniu oblečenia a tenisiek Yeezy, bol označený za „impozantnú stálicu v dnešnom módnom priemysle“. Teen Vogue o ňom dokonca prehlásilo, že tým, že si začal obliekať polokošele a celkovo sa inšpiroval viac vlastným štýlom ako zaužívaným stereotypom, rozbil bežnú estetiku raperov, ktorých ľudia väčšinou vidia vo veľkých tričkách, nadrozmerných športových dresoch a vrecovitých džínsoch.

Prvú päticu uzatvára speváčka Billie Eilish, ktorá sa na červený koberec oblieka do rôznych kompletov od pyžama Gucci až po šaty Oscar De La Renta. Dvadsaťtriročná držiteľka Grammy vyniká svojím jedinečným zmyslom pre štýl, a tiež tým, že dlho nosila nadrozmerné tričká a oblečenie, ktoré skrývalo jej postavu. Speváčkina záľuba v streatwear, neónových odtieňoch a potlači s graffiti tak ostro kontrastuje s jej jemným hlasom.

Zoznam TOP 10 následne pokračuje speváčkami, s výnimkou členky kráľovskej rodiny. Vyzerá takto: Lady Gaga, Rihanna, Ariana Grande, Meghan Markle a Sabrina Carpenter.