Najskôr z tela vypustili všetku krv, potom dostalo elektrošoky. Morbídne pokusy dokázali to, čo dnes vieme všetci

Zúčastňovali sa na nich desiatky ľudí, každý sa prizeral, ako kat ukončil život človeka odsúdeného na trest smrti. 4. novembra v roku 1818 však malo byť toto divadlo ešte o čosi pestrejšie. Vedec sa popraveného vraha pokúsil priviesť späť k životu.

Myslel si, že dokáže oživiť mŕtvolu

Písal sa rok 1818, keď sa v priestoroch glasgowskej univerzity zhromaždilo veľké množstvo divákov. Všetci čakali na to, kým odsúdeného vraha popraví elektrické kreslo. Čo však zvedavcov zaujímalo ešte viac, bol následný pokus o jeho oživenie, píše portál IFLScience. Matthew Clydesdale bol na trest smrti odsúdený za vraždu 70-ročného muža. Súčasťou jeho trestu však nebola len samotná poprava. Po nej malo byť jeho telo poskytnuté lekárom na pitvu.

Takýmto spôsobom sa podarilo zabiť dve muchy jednou ranou. Páchateľ bol vytrestaný a lekári mali telá na pitvanie, ktorých bol inak akútny nedostatok. V tomto prípade sa však Matthew na pitevný stôl nedostal. Geológ menom Andrew Ure sa totiž rozhodol, že s ním bude experimentovať v „elektrickom kresle“. Po poprave bolo Matthewovo telo hodené na vozík a odvezené na miesto, kde sa malo veľké predstavenie konať.

Aj keď bola jeho hlavným odborom geológia a nie medicína, Ure veril, že za pomoci elektrického šoku dokáže mŕtveho zločinca znovu priviesť k životu. Dočítal sa totiž, že ak bola elektrickému šoku vystavená žaba, jej končatiny sa triasli v kŕčoch. Okrem toho, už dlhšie vedci testovali, aké má elektrina účinky na ľudské svaly a nervy. Ure chcel vykonať vlastný experiment. Veril, že ak použije silnejší zdroj a elektrinu bude aplikovať dlhšie, dokáže mŕtveho oživiť.

Ľudia začali omdlievať, divadlo skončilo fraškou

Ure z tela nechal vytiecť všetku krv, následne urobil rez do krku, do miechy a pripojil elektródu v oblasti pása. Svaly na mŕtvole sa okamžite začali triasť v kŕči, Ure to prirovnal k mimoriadne silnej triaške pri zimnici. Keď presunul elektródu nižšie k členku, koleno, ktoré bolo predtým ohnuté, sa vystrelo takou silou, že noha skoro skopla asistenta, ktorý Uremu pomáhal. Mŕtvole uštedroval Ure čoraz silnejšie elektrošoky. Bolo to však márne, Matthew sa medzi živých už nevrátil.

Navyše, divákom sa to spočiatku zdalo zábavné, čoskoro im však bolo z prekvapenia skôr zle a mnohí začali odchádzať. Pľúca sa geológ pokúšal k činnosti prinútiť viac ako hodinu. Uremu sa zdalo, že jeho metóda funguje, že sa mužov hrudník aj brucho vydúvajú. Tento jav pripisoval tomu, že sa bránica dala do pohybu a muž opäť dýcha, píše Glasgowlive. Matthew však napriek tomu neožil.

Ure neskôr špekuloval, že experiment by sa možno vydaril, ak by v tele ponechal krv. V konečnom dôsledku však Ure nič nedokázal, okrem toho, že geológovia by sa lekárom naozaj do práce miešať nemali.