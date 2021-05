Nemala vagínu, otehotnieť sa jej podarilo počas orálneho sexu. Ide o jeden z najbizarnejších prípadov medicíny

Medzi tie najbizarnejšie patrí aj prípad mladej ženy, ktorá otehotnela napriek tomu, že nemala vagínu. Stalo sa tak po tom, čo ju dobodal žiarlivý bývalý priateľ. Ako je niečo také vôbec možné?

Nemala vagínu, napriek tomu otehotnela

Pred časom sme vás informovali o žene, ktorá ronila krvavé slzy a písali sme aj o tom, ako sa lekári pokúšali bývalého amerického prezidenta vyliečiť zo strelného poranenia vajíčkom a alkoholom aplikovaným do análneho otvoru. Tento prípad je však ešte bizarnejší. Ako informuje portál IFLScience, mladá 15-ročná žena sa narodila bez vagíny. Práve svojho priateľa orálne uspokojovala, keď sa zrazu objavil žiarlivý bývalý priateľ a pobodal ju do brucha. O 278 dní neskôr sa žena do nemocnice vrátila opäť, tentoraz však s pôrodnými bolesťami. Po cisárskom reze porodila zdravého chlapca.

Prípad bol prvýkrát uverejnený v odbornom lekárskom časopise British Journal of Obstetrics and Gynaecology v septembri v roku 1988. Jeho autorom je lekár menom Douwe A. A. Verkuyl a po prečítaní publikácie sa mnohí pýtajú, či sa prípad naozaj odohral, alebo chcel lekár len ohromiť svet medicíny a riskoval takto svoju reputáciu.

Ako sme spomínali, žena sa do nemocnice dostavila po tom, čo bola bodnutá do brucha. Podstúpila operáciu a po 10 dňoch bola z nemocnice prepustená. Počas vyšetrení sa však ukázalo, že žena nemá vagínu. Na mieste, kde mala byť, bol len dva centimetre hlboký otvor. Nemohla však mať sex, a teda ani otehotnieť bežným spôsobom.

Umožnilo to bodné poranenie

Napriek tomu sa však do dejín zapísala práve tým, že cisárskym rezom porodila zdravého chlapčeka. Pacientka si bola veľmi dobre vedomá toho, že nemá vagínu. Pokúšala sa experimentovať s klasickým sexuálnym stykom, keď sa to však nepodarilo, musel jej stačiť orálny. Práve tejto činnosti sa venovala aj tesne predtým, ako bola bodnutá do brucha.

Dievča videlo, že sa jej zväčšuje brucho. Nikdy však nemala menštruáciu, myslela si preto, že je nemožné, aby bola tehotná. Lekári si myslia, že k otehotneniu došlo práve zhodou bizarných okolností. Spermie sa k maternici dostali vďaka poraneniu gastrointestinálneho traktu. Spermie síce dlho neprežijú v prostredí s nízkym pH, avšak sliny, s ktorými ich žena prehltla, majú vysoké pH.

Navyše, v čase, keď sa incident odohral, malo dievča prázdny žalúdok. Podľa lekára sa jej tak v ňom dočasne netvorila kyselina, spermie tak mohli putovať ďalej. Je pravdepodobné, že pacienta otehotnela počas svojej prvej ovulácie, inak by to bolo nemožné. Navyše, podľa popisu lekára sa dieťa nápadne podobalo na svojho otca. Či lekárovmu popisu uveríte, to už necháme na vás.