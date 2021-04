Najskôr ich dobodala, potom utopila. Matka zavraždila svoje 3 deti, bez známok života ich našla stará mama

Američanka Liliana Carrillová utopila svoje tri malé deti, aby ich ochránila pred sexuálnym zneužívaním zo strany ich otca. Povedala to počas rozhovoru, ktorý z väzenia poskytla miestnej televízii KGET-TV, informovala v piatok agentúr AP.

Tridsaťročná Carrillová svoj čin oľutovala a vysvetlila, že v tej chvíli cítila, že to bol jediný spôsob, ako svoje deti ochrániť. Mŕtve deti našla ich stará mama z matkinej strany v sobotu ráno. Carrillová bola v tom čase už na úteku; polícia ju zadržala vyše 320 kilometrov severne od mesta Los Angeles, kde sa skutok odohral.

Liliana Carrillo, 30, was involved in an ongoing custody dispute when she allegedly killed her 3 young children, ages 3, 2 and 6 months. Their father, Erik Denton, sought custody of them on March 1, according to court records.https://t.co/2ZKO8vNXCQ

— KTLA (@KTLA) April 11, 2021