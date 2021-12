Najsevernejšie mesto Švédska sa musí presunúť, hrozí mu katastrofa. Sťahujú sa nielen obyvatelia, ale aj celé budovy

Kým väčšina ľudí si pri sťahovaní berie so sebou nábytok, niektorí obyvatelia švédskeho mesta Kiruna so sebou berú aj celé domy. Mesto sa totiž musí presťahovať o niekoľko kilometrov ďalej. Môže za to najmä geografická nestabilita spôsobená baníckou činnosťou.

Niektoré budovy zdemolujú, iné postavia nanovo na inom mieste

Najsevernejšie položeným mestom Švédska je Kiruna. Postupne sa však jeho časť musí budova po budove presunúť viac na juh (o viac ako o 3 kilometre). Ako píše portál Interesting Engineering, môže za to najmä geologická nestabilita a neustále expandujúca banícka činnosť. Mesto bolo založené pred 125 rokmi kvôli ťažbe železa.

V podstate celé mesto bolo postavené len preto, aby sa pred krutými mrazmi mali kam ukryť baníci, ktorí tu pracovali. K niekoľkým chatrčiam začínali neskôr pribúdať tehlové domy, kostol, neskôr radnica či ďalšie dôležité budovy. Napokon sa sem nasťahovali aj ich rodiny, v roku 2019 tu žilo 22 906 obyvateľov. Je pochopiteľné, že obyvatelia sa ho nechcú len tak vzdať a celkom ho opustiť, aj keď im hrozí nebezpečenstvo.

V roku 2020 zasiahlo Kirunu silné zemetrasenie

Oficiálne bol proces relokácie a evakuácie začatý v roku 2018. Desaťročia sa však viedli zdanlivo nekonečné diskusie so štátnou ťažobnou spoločnosťou LKAB. Úrady napokon došli k záveru, že je nevyhnutné, aby boli niektoré budovy zodvihnuté a premiestnené na nové, bezpečnejšie pozemky. Iné zas musia byť rozobraté a postavené nanovo, alebo celkom zdemolované. Obyvatelia sa snažia zachrániť najmä tie budovy, ktoré majú historický význam. Takých je v Kirune najmenej 20.

Odhaduje sa, že nová mestská časť by mohla byť vytvorená do roku 2035, informuje portál Forbes. Dovtedy by malo byť presídlených aj 6 000 obyvateľov Kiruny. Dôležité je, aby operácia prebehla čo najrýchlejšie, inak hrozí obyvateľom vážne nebezpečenstvo. V máji v roku 2020 otriaslo mestom zemetrasenie s magnitúdou 4,9. Zapríčinila ho práve banská činnosť.

Aby prepojili staré s novým, úrady sa rozhodli na nové miesto presťahovať hodinovú vežu z roku 1958, ktorá bola súčasťou starej radnice. Rozobratý a nanovo postavený bude aj miestny kostol, ktorý bol kedysi prehlásený za najkrajšiu budovu Kiruny. Sťahovanie časti mesta je jedinečný projekt, aký nie je možné vidieť na každom kroku. Dokumentuje ho preto výstava s názvom Kiruna Forever, ktorej časť si môžete pozrieť aj online.