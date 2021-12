Maličký ostrov hľadá svojho kráľa. Ak máte radi pivo a neprekáža vám izolácia, táto práca čaká len na vás

Pod pojmom práca snov si zrejme každý predstaví niečo iné. Pre niekoho je to nechať si platiť za sledovanie filmov. Iní by zas chceli precestovať svet na náklady niekoho iného. Dokážete si však predstaviť, že by ste mali strážiť takmer pustý ostrov a nalievať tu pivo?

Neprekáža vám izolácia a máte radi pivo?

Hľadá sa človek, ktorému neprekáža izolácia od okolitého sveta a ochotne si nechá naliať na hlavu pivo. Okrem toho, mal by mať skúsenosti s vedením baru. Na britskom ostrove Piel Island totiž okrem toho pubu naozaj nie je veľa, v podstate len hrad, ktorý tu v 14. storočí postavili mnísi.

Ako píše portál The Guardian, nie je to práca pre každého. Počasie na ostrove nie je vždy práve najpriateľskejšie, človek tu žije v izolácii, akú zažijete len málokde. Nemôžete si len tak odskočiť do potravín, keď sa vám minie chlieb či mlieko. Aj pracovná doba je pomerne náročná.

Na druhej strane, môžete tu pozorovať vtáctvo a tulene, každý večer si užiť nádherný západ slnka a aby toho nebolo málo, doslova by ste sa stali kráľom alebo kráľovnou ostrova. Piel Island je od pevniny vzdialený menej ako kilometer a dostanete sa naň trajektom. Ten premáva v období od apríla do septembra. Už 40 rokov je miestnym sprievodcom John Murphy, ktorý hovorí, že kým niekoho láka história, iní sem chodia len kvôli pivu.

Davy turistov sa sem nehrnú

Ľudia na ostrove neraz ostávajú kempovať na noc a často sa tu konajú bujaré narodeninové oslavy. Výhľad je podľa Murphyho čarovný z každého miesta na ostrove. A ten predsa o tom niečo vie. Podľa jeho slov spal snáď na každom steble trávy, ktoré tu rastie, opitý, ale aj triezvy. Úrady dúfajú, že nového kráľa ostrova sa im podarí nájsť najneskôr do apríla budúceho roka, kedy začína ďalšia sezóna. Dúfajú, že podpíše zmluvu na najbližších 10 rokov.

Úlohou nového kráľa bude starať sa nielen o bar, ale o celý ostrov. Samozrejme, oficiálnym kráľom sa stane po riadnej korunovácii. V rámci nej panovník zasadne na trón a na hlavu mu vylejú niekoľko litrov piva. Oblasť v okolí ostrova je známa najmä tým, že sa tu vyrábajú jadrové ponorky.

Nie je to teda miesto, kam by sa hrnuli davy turistov. To sa však pomaly mení. Ľudia si totiž uvedomujú, že je to zaujímavé miesto so zvláštnymi tradíciami, ktorého návšteva nebude stáť celoročné úspory. Aj keď to teda nie je dovolenka na Bali, ostrov určite zaujme najmä milovníkov netradičných výletov. Alebo v tomto prípade, milovníkov netradičnej práce. K bližším informáciám o platových podmienkach sme sa síce nedopátrali, ak vám však neprekáža angličtina, iste vám radi odpovedia na Piel Island.co.uk.