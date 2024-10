Najnovšie predpovede na zimu 2024/2025 mnohých ľudí zaskočili. Meteorológovia informovali, kedy by mal napadnúť prvý sneh

Najnovšie predpovede na zimu mnohých ľudí zaskočili. Meteorológovia totiž opäť prehodnotili svoje predpovede a nádej na biele Vianoce sa opäť vracia.

Pred mesiacom sme vás informovali o jednej z prvých predpovedí na zimu 2024/2025. V článku sme vám priniesli, že podľa meteorológov sa tento rok zasnežených Vianoc nedočkáme. Meteorológovia zároveň predpovedali, že tohtoročná zima bude oveľa teplejšia než predtým, no vyzerá to tak, že tieto predpovede sa opäť menia.

Kedy sa dočkáme prvého snehu?

Ako informuje portál BNN Bloomberg, Európu čaká príchod zimy. Predošlé predpovede tvrdili, že môžeme očakávať slabú zimu, ktorá bude stále slabnúť, a tak by sme začiatkom budúceho roka čakali sneh len márne. Teraz to však vyzerá, že príde výrazné ochladenie a nastane skôr, než by ste čakali.

Podľa predpovedí bude v Európe chladný a bezveterný november, pretože sa konečne prejaví jav La Niña, ktorý túto zimu prináša vyššie riziko výskytu polárnych vírov. Polovica zo 14 zím La Niña od roku 1990 priniesla do Európy v novembri chladnejšie podmienky, uviedol Matthew Dobson, energetický meteorológ z prognostickej spoločnosti MetDesk. Viac ako každá tretia z nich viedla k nižším teplotám aj v ostatných zimných mesiacoch.

Podľa Bena Davisa, ďalšieho z energetických meteorológov spoločnosti MetDesk, sa od polovice do konca novembra očakáva chladnejšie počasie, než je obvyklé. „Trochu zvýšená hrozba chladných, slabo veterných podmienok do severozápadnej a strednej Európy, to je náš pohľad na november,“ povedal a dodal: „Určite sa zdá, že týždeň alebo dva chladných, relatívne slabých veterných podmienok, sú dosť pravdepodobné.“

Práve počas druhej polovice novembra by sa tak mohlo objaviť prvé sneženie na našom území. Zvyšok zimy bude pravdepodobne miernejší, ale nie taký výnimočne teplý ako minulý rok, povedal Davis. December by mal byť podľa predpovedí „relatívne mierny“.