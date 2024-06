Najnovšie bratislavské nákupné centrum prichádza s ďalším zásadným krokom. Brány tu otvorí známa talianska sieť reštaurácií

Mnohí Bratislavčania sa potešili, keď v novembri minulého roka svoje brány otvorila najväčšia tamojšia predajňa obľúbeného reťazca Coop Jednota. Tá bola súčasťou úplne nového nákupného centra s názvom Tehelko, ktoré sa však už od otvorenia potýkalo s nízkou návštevnosťou. Okrem rozbehnutých marketingových aktivít teraz do boja nasadilo aj známu sieť talianskych reštaurácií. Informuje o tom portál Hospodárske noviny.

OC Tehelko sme v rámci našich reportáží viackrát navštívili aj my. Naposledy to bolo ešte v apríli, keď sme nakupovali v novootvorenej predajni Galaxy Home. Vlajková predajňa Coop Jednota, veľké obchody so športovými potrebami, ale ani zaujímavé fitnes do tej doby nedokázali do centra prilákať väčšie množstvo zákazníkov. Ako však vyplýva zo sociálnych sietí obchodného komplexu, už od mája sa marketingová komunikácia a kampane zlepšili.

Vďaka rôznym eventom sa zvýšilo povedomie o inak neznámom nákupnom centre a v tvrdom boji o bratislavského zákazníka Tehelko pokračuje ďalším krokom. Ako vyplýva z najnovších správ, už čoskoro by k existujúcim prevádzkam mala pribudnúť sieť obľúbených talianskych reštaurácií Ristorante Italiano da Cono. HN uvádza, že kompetentní sa k presnému dátumu otvorenia zatiaľ nevyjadrili, no pri chystanej prevádzke sa už nachádza tabuľka, ktorá prezrádza názov nového podniku.

Ako sme vás informovali ešte v marci, Ristorante Italiano da Cono má okrem Tehelka otvoriť aj v lukratívnej štvrti pod Bratislavským hradom. Pre obyvateľov hlavného mesta ide o populárny koncept, ktorý má potenciál prilákať nových zákazníkov do najnovšieho bratislavského nákupného centra. To sa nachádza vo frekventovanej lokalite na Národnom futbalovom štadióne, pričom výhodou by mohlo byť aj bezplatné parkovanie.

Zlepšujúcu sa situáciu nám v máji potvrdili aj zástupcovia Coop Jednoty, ktorí spočiatku neskrývali sklamanie nad úrovňou propagácie centra majiteľmi. „Napriek tomu, že OC Tehelko nie je zo strany majiteľa propagované, rastie nám počet nákupov, respektíve zákazníkov, a tak aj tržby,“ uviedol vtedy Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo. „Sme optimisti a veríme, že sa naše očakávania naplnia,“ dodal.