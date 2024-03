Obchodný reťazec pre bohatších Bratislavčanov, ale aj známe reštaurácie: Tieto značky otvoria v novej bratislavskej štvrti

Pod hradom v našom hlavnom meste už nejaký čas vzniká nová štvrť, okolo ktorej sa už od začiatku výstavby vznáša punc luxusu. Nie je to náhodou, ceny nehnuteľností v tejto lokalite trhajú rekordy, o čom sme vás informovali v jednom z našich článkov. Ako informuje portál Yim.Ba, nepôjde však iba o exkluzívne bývanie, Vydrica chce pod bratislavskou dominantou vytvoriť aj kultúrne a gastronomické centrum.

Pod hradom budú známe značky

K imidžu Vydrice by mali prispieť predovšetkým známe a etablované prevádzky, ktorých by tu podľa slov kompetentných malo vzniknúť okolo 60. „Gastro a obchody s potravinami budú tvoriť približne polovicu celkovej retailovej ponuky Vydrice,“ približuje obchodný riaditeľ spoločnosti Vydrica Development Juraj Ťahún. Developer chce v tomto prípade, takpovediac, staviť na istotu a zabezpečiť, aby bola lokalita vyhľadávaná ľuďmi z celej Bratislavy.

Podľa zistení portálu Yim.Ba by do Vydrice mali zavítať známe koncepty – v prvom rade pôjde o reštaurácie Bistronomy a Ristorante Italiano Da Cono. Kým Bistronomy tu po tej petržalskej otvorí iba svoju druhú prevádzku, Ristorante Italiano Da Cono už štvrtú. Majitelia aj developer sľubujú, že prevádzky v luxusnej štvrti budú „créme de la créme“, teda to najlepšie z najlepšieho.

Potravinové obchodné reťazce by mali zastupovať obchod YEME, ktorý je úspešne etablovaný na území nášho hlavného mesta. Bratislavčania si ho obľúbili pre unikátny a kvalitný sortiment, ktorý je však oproti konkurencii drahší a cieli na ľudí, ktorí si môžu dovoliť v potravinách utratiť viac peňazí. „V tejto prevádzke chceme ukázať a priblížiť mestskú výrobu potravín čo najviac našim zákazníkom, a tomu bude prispôsobený aj dizajn a zariadenie novej predajne,“ avizoval pre portál zakladateľ YEME, Peter Varmuža.