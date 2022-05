Najhoršia bola nuda, celé dni sme hľadeli do stien. Ruský vojak opísal, ako vyzeralo 45 dní v zajatí na Ukrajine

Ruský vojak, ktorý sa po 45 dňoch strávených v zajatí na Ukrajine vrátil do svojej vlasti, v rozhovore pre denník The Guardian rozprával o tom, ako táto jeho skúsenosť ovplyvnila jeho telesné a duševné zdravie. S vojakom, ktorého totožnosť nebola zverejnená, sa rozprával spravodajca týchto britských novín pôsobiaci v Rusku.

Dvadsaťjedenročný muž pochádzajúci zo Sibíri priblížil, že pre inváziou absolvoval len veľmi krátky vojenský výcvik a bol šokovaný, keď mu na poslednú chvíľu povedali, že jeho jednotka ide na Ukrajinu. The Guardian zverejnil rozhovor s vojakom vo štvrtok.

V ukrajinskom zajatí nebol podľa vlastných slov vystavený fyzickému ubližovaniu, no údajne zažil psychické týranie. „Neustále nám hovorili, že Rusko skončilo a že patríme na dno spoločnosti. Vyhrážali sa nám, že nás nechajú hladovať,“ povedal.

Trikrát ho presunuli na iné miesto

Najťažšia na pobyte v zajatí však bola podľa neho každodenná nuda. „Ak sme mali šťastie, dali nám niečo na čítanie. Občas nás nechali pozerať v televízii ukrajinskú propagandu…. Väčšinu dní sme sa však len hľadeli do stien pred nami,“ povedal. Dodal, že kým bol v zajatí, trikrát ho presunuli na iné miesto.

Rusa, ktorý je v rozhovore uvádzaný ako Anton, čo však nie je jeho skutočné meno, zajali spolu s ďalšími piatimi vojakmi z jeho jednotky ukrajinské sily 2. marca pri meste Mykolajiv, kde práve prebiehala ruská ofenzíva. Antona podľa jeho slov Ukrajinci postrelili do ruky, pričom utrpel zlomeninu kosti.

Zo zajatia ho prepustili po 45 dňoch vďaka výmene väzňov, na ktorej sa sa Moskva dohodla s Kyjevom. Obe strany o takýchto výmenách uvádzajú len veľmi málo detailov.

Robil rozhovor s ukrajinským vlogerom

Moskva pritom nezverejňuje mená svojich vojakov zajatých na Ukrajine. Antonovo meno sa však objavilo na webstránke blízkej ukrajinskej vláde a ako zajatec tiež robil rozhovor s prominentným ukrajinským vlogerom. Povedali mu, že ponuku na takýto rozhovor môže odmietnuť, on však podľa vlastných slov vnímal, že „ako vojnový zajatec“ nemá veľmi na výber.

The Guardian ďalej uvádza, že Antonova jednotka bola ešte koncom vlaňajšieho decembra vyslaná na anektovaný Krym. Tam mu povedali, že dostane „týždňový“ vojenský výcvik. Po niekoľkých týždňoch na Kryme sa podľa jeho slov viacero príslušníkov jeho jednotky začalo obávať, že ich vyšlú do vojny, čo však on sám považoval „za absurdné“.

„Mnohí z mladých chlapcov si ani nevedeli predstaviť, že by sme mohli ísť do vojny. Povedali nám to v úplne poslednej chvíli, noc pred inváziou… V zásade nie je naozaj fér, ako sa ku mne správali ruské úrady. Poslali ma na Ukrajinu celkom nepripraveného,“ povedal.

Rusko mu vyplatilo kompenzáciu

Dodal, že jeho jednotku poslali z Krymu na Ukrajinu 25. februára, teda len deň po začiatku ruskej invázie. Antonovi vyplatili po návrate do vlasti ruské úrady kompenzáciu, ktorej výška v prepočte dosiahla 2355 eur, ako finančnú náhradu za utŕžené zranenia.

The Guardian pripomína, že podľa ruských zákonov neprináleží vojnovým zajatcom nijaká špeciálna kompenzácia, pričom Anton by sa tam mal do služby vrátiť hneď po tom, ako sa zotaví zo svojich zranení. Samotný vojak však uviedol, že po tejto skúsenosti uvažuje o odchode z armády. Tvrdí, že kým bol v zajatí, darilo sa mu vytesňovať emócie, ale od návratu do Ruska zle spáva a má desivé sny.