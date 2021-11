Najhorší kórejský vrah obete ubil kladivom a potom zjedol pečeň. Najviac sa bál, keď k nemu pribehlo telo bez hlavy

Soul, hlavné mesto Južnej Kórey, v rokoch 2003 a 2004 niekoľko mesiacov sužovali brutálne vraždy, ktoré polícia nedokázala rozlúsknuť. Desať mesiacov si lámala hlavu nad prípadom zabijaka a kanibala, ktorý si za svoje obete vyberal ľudí z bohatej vrstvy a mladé sexuálne pracovníčky. Dostal prezývku “Raincoat Killer” teda Zabijak v pršiplášti a neslávne sa preslávil vražednou zbraňou, ktorou bolo vlastnoručne vyrobené kladivo.

Predstavte si atmosféru rušného kórejského veľkomesta, na ktoré padajú kvapky dažďa a tam vonku vyčíňa zabijak, pred ktorým má nie len polícia, ale aj miestni rešpekt. Nikto totiž netušil, koho dielom sú rozštvrtené časti ľudských tiel.

Okúsil ťažkú chudoby, k bohatým pociťoval odpor

Za identitou Zabijaka v pršiplášti sa skrýval muž menom Yoo Young-chul. Narodil sa 18. apríla 1970 v chudobnej vidieckej štvrti. Táto ekonomicky náročná situácia, ktorú pociťoval odmala na vlastnej koži, ho mimoriadne poznačila. Pociťoval hnev až odpor k bohatým ľuďom, ktorí takýto život nikdy nezažili a mali všetko akoby vystlané na zlatom podnose.

Znásilnil dievča a hneval sa na manželku, ktorá sa s ním kvôli tomu rozviedla

Už v roku 1988 spáchal svoju prvú známu krádež, o tri roky neskôr bol za rovnaký čin aj odsúdený na 10 mesiacov odňatia slobody. V roku 1992 sa oženil s masérkou a mali spolu jedného syna. Ich manželstvo sa nedalo označiť prívlastkami šťastné a dlhé. Jeho manželka požiadala o rozvod v čase, kedy bol Yoo znova vo väzení. Tentokrát za brutálnejší čin, ako za krádež, stál za znásilnením 15 -ročného dievčaťa.

Kým spáchal svoje najbrutálnejšie zločiny, už si odpykal niekoľko trestov za mrežami. Práve vo väzení spoznal vyčíňanie juhokórejského sériového vraha menom Jeong Du-yeong, ktorý mal v rokoch 1999 až 2000 na svedomí 9 obetí. Aj on sa sústredil na zámožných ľudí, ktorých tiež nenávidel.

Nedokázal sa preniesť cez to, že ho manželka opustila. Chybu nevidel v sebe a v krádežiach či znásilnení, ktoré spáchal. Práve tieto činy viedli aj jeho ďalšiu priateľku k tomu, aby od neho odišla. To bol posledný pomyselný klinec a Yoo sa stal najznámejším aj najaktívnejším sériovým vrahom Južnej Kórey.

Pustil sa do brutálneho vraždenia

Plánovanie prvej vraždy mohlo začať. 24. septembra 2003 sa vlámal do domu 72- ročného univerzitného profesora a zabil ho spoločne s jeho manželkou. Tu použil prvýkrát kladivo ako vražednú zbraň. Starší manželia voči násilníkovi nemali najmenšiu šancu.

Netrvalo dlho, kým zaútočil znova. V nasledujúcich mesiacoch pripravil o život piatich ľudí. Spájalo ich iba to, že mali peniaze. Keď ho v decembri opustila priateľka, zmenil výber svojich obetí a zameral sa na dievčatá pracujúce ako luxusné spoločníčky v eskortných službách. Tento výber nebol náhodný. Jeho lásky mali k sexuálnym službám blízko a tak siahal po obetiach, ktoré im boli podobné.

Mal si s nimi sex, ubil ich kladivom, rozštvrtil a zjedol orgány

Ženy si volal priamo do svojho domu. Najprv mal so svojimi obeťami sex, potom prišlo na rad kladivo, ktorým ich zabil. To však ani zďaleka nebol koniec jeho zverstiev. Pomocou sekery, nožov alebo nožníc svoje obete rozrezal na desiatky kúskov. Keďže ich zmrzačil, bolo ťažké ich identifikovať a ešte ťažšie prísť na to, kto tieto činy spáchal. Pozostatky tiel pochovával v horách.

Vyšetrovanie stálo na mieste aj kvôli tomu, že obete zdanlivo nič nespájalo. Yoo si ich totiž vyberal náhodne, stačilo iba, aby títo ľudia boli bohatí alebo vykonávali eskortné služby. Po násilnom akte chcel očistiť svojho ducha, tak jedol ich časti. Niektoré zdroje uvádzajú, že zjedol napríklad ľudskú pečeň a ďalšie orgány.

Polícia ho nedokázala chytiť

Celkom takto pripravil o život 11 žien. Viac však verejnosť aj políciu zaujímali mŕtvi boháči ako mŕtve prostitútky. A to bola veľká chyba. Keby to bolo inak, možno by na stopu sériového vraha prišli skôr. Napokon ho neodhalili vyšetrovatelia, ale majiteľ masážneho salónu, ktorého pracovníčky boli jeho obeťami.

Yoo urobil chybu, keď si pomýlil svoj mobil s telefónom mŕtveho dievčaťa. Z tohto čísla zavolal do salónu a majiteľ ho okamžite rozpoznal. Tak zalarmoval políciu. Tu nastalo ich ďalšie zlyhanie a napokon toto vražedné vyčíňanie zastavili až zamestnanci masážneho salóna.

Chcel dať lekciu ženám a bohatým

Keď sa dostal do rúk polície, ešte to nemali vyhraté. Sériovému vrahovi sa podarilo policajtov oklamať a ujsť. Netrvalo však dlho a napokon ho nadobro chytili. Yoo nemal inú možnosť, než sa priznať ku činom, ktoré spáchal. Celkovo mal podľa svojich tvrdení spáchať 19 vrážd.

Postupne však priznával aj ďalšie, až sa toto číslo vyšplhalo na 26. Ako to bolo naozaj, či mal na svedomí viac alebo menej obetí, nie je isté. Niektoré obete vybočovali z jeho schémy a ak sa pri vraždení sústredil aj na iný typ ľudí, než je známe, ich počet môže byť ďaleko vyšší. Médiám dokonca po zatknutí prezradil, že by chcel, aby jeho prípad slúžil ako lekcia pre ženy a bohatých ľudí.

Dostal trest smrti

A ako vznikla jeho prezývka Zabijak v pršiplášti? Po svojich priznaniach sa rozhodol s políciou spolupracovať. Iné možnosti mu veľmi ani neostávali. Dokonca ich priviedol aj na miesta, kde kusy mŕtvych tiel zakopal. Keďže v tomto čase Soul sužovali dažde, mal pri tom oblečený žltý pršiplášť. A práve to poslúžilo médiám, aby ho takto začali oslovovať.

V decembri 2004, po niekoľkých mesiacoch vyšetrovania, bol definitívne odsúdený za 19 vrážd na trest smrti. V tomto čase mal iba 34 rokov. Ak by ho niekto nezastavil, určite by vraždil aj ďalej. Napokon to aj sám priznal. Povedal, že ak by ho nikto nezastavil, zabil by sto ďalších.

Najviac ho vydesilo, keď ku nemu pribehlo bezhlavé telo

Z väzenia viedol listovú komunikáciu s reportérom, ktorému priznal svoje najhoršie momenty naháňajúce zimomriavky. “Najdesivejším momentom pre mňa bolo, keď z vešiaka spadla bezhlavá hlava alebo keď ku mne pribehlo bezhlavé telo. Stalo sa tak vtedy, keď som utekal k telefónu, pretože mi volal syn,” napísal.

Od momentu vynesenia rozsudku už uplynulo takmer 17 rokov, k jeho poprave ešte nedošlo. Yoo Young-chul je jedným z desiatok na smrť odsúdených v Južnej Kórei, ktorí čakajú na naplnenie svojho osudu. Aktuálne sa teda nachádza vo väzení.

Tento mimoriadne kontroverzný prípad, ktorý vytvoril najplodnejšieho kórejského sériového vraha, sa stal témou trojdielneho dokumentárneho seriálu z dielne streamovacej služby Netflix s názvom Zabijak v pršiplášti: Pasca na kórejského predátora (The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea). Ak vás zaujal, prostredníctvom neho sa môžete dozvedieť ešte viac zaujímavých informácií.