Najdlhší visutý most na svete v Česku si vyžiadal prvú obeť. Muž ho prešiel, príčina jeho kolapsu nie je jednoznačná

Pred niekoľkými týždňami bol verejnosti sprístupnený najdlhší visutý most na svete – Sky Bridge 721. Jeho veľkým lákadlom aj pre slovenských nadšencov bolo to, že sa nachádza priamo u našich českých susedov, konkrétne na Dolnej Morave. No neprešlo veľa času a už si vyžiadal svoju prvú obeť, uvádza Nový čas.

Ako informoval denník, za mesiac si adrenalín z tohto zážitku prišlo vychutnať 45-tisíc návštevníkov. No pre jedného z nich sa skončil tragicky.

Najdlhší visutý most má prvú obeť

Podľa dostupných informácií muž v strednom veku most síce prešiel, no následne skolaboval a nastala u neho zástava krvného obehu, uviedla hovorkyňa krajskej záchrannej služby Alena Kisialy. Záchranári už napriek svojej snahe nedokázali urobiť nič. Príčinu jeho kolapsu ale nie je možné jednoznačne povedať.

Nový čas získal vyjadrenie aj Viliama Dobiáša, záchranára a prezidenta Slovenského Červeného kríža. Podľa neho príčinou smrti muža nie je riedky vzduch. Spomenul však stres z výšok a vysvetlil, že silná fóbia môže viesť k zlyhaniu srdca.

Sky Bridge 721

Ako sa dozvedáme z webu Dolní Morava, most sa nachádza vo výške 95 metrov nad zemou a v nadmorskej výške 1 110 až 1 116 metrov. Jeho dĺžka je, ako avizuje už jeho samotný názov, 721 metrov a práve kvôli nej sa považuje za rekordéra.

Chodník je široký 1,2 metra a jeho výstavba trvala približne 2 roky. Súčasťou visutého mosta je aj náučný chodník Most času dlhý 2 kilometre. Vďaka nemu sa dozviete viac o histórii miestnej krajiny. Náučný chodník prenesie návštevníka až do roku 1938.

Most sa nachádza nad údolím Mlýnskeho potoka a siaha až na horský hrebeň Chlum. Na most sa návštevníci dostanú za pomoci sedačkovej lanovky, ktorú nájdete pri chate Slaměnka. Aby ste si prechádzku po moste naplno užili, mali by ste si na ňu vyhradiť približne hodinu a pol až dve hodiny času.