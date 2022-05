Najdlhší visutý most na svete čoskoro otvorí svoje brány. Atrakcia v českej Dolnej Morave bude sprístupnená už tento mesiac

Nebude to nič pre slabšie povahy, ktoré majú strach z výšok. Odvážlivcov však poteší správa, že v českej Dolnej Morave sa už čoskoro otvorí najdlhší visutý most na svete. Ako napovedá samotný názov, Sky Bridge 721 bude merať neuveriteľných 721 metrov.

Koncom roka 2021 sa nemecké lyžiarske stredisko Willingen chválilo visutým mostom Skywalk, s dĺžkou 665 metrov mal byť najdlhší na svete. Ako ale informuje portál Webnoviny, novým držiteľom rekordu sa už čoskoro stane most Sky Bridge 721 v Dolnej Morave. Pre verejnosť by mal byť sprístupnený už v polovici mája (presný dátum zatiaľ zverejnený nebol).

Ako sa dozvedáme z webu Dolní Morava, most sa nachádza vo výške 95 metrov nad zemou a v nadmorskej výške 1 110 až 1 116 metrov. Chodník je široký 1,2 metra a jeho výstavba trvala približne 2 roky. Súčasťou visutého mosta je aj náučný chodník Most času dlhý 2 kilometre. Vďaka nemu sa dozviete viac o histórii miestnej krajiny. Náučný chodník prenesie návštevníka až do roku 1938.

Most sa nachádza nad údolím Mlýnskeho potoka a siaha až na horský hrebeň Chlum. Na most sa návštevníci dostanú za pomoci sedačkovej lanovky, ktorú nájdete pri chate Slaměnka. Aby ste si prechádzku po moste naplno užili, mali by ste si na ňu vyhradiť približne hodinu a pol až dve hodiny času. Pozor, most nie je bezbariérový, neodporúča sa preto vstup ľuďom na vozíčku či rodičom s kočiarom. Domáci miláčikovia sa na most taktiež nedostanú.