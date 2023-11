Najbohatšia žena si za tento rok na účet pripísala miliardy, jej meno ale pozná len málokto

Françoise Bettencourt Meyers je francúzska podnikateľka, filantropka, spisovateľka, miliardárka a najbohatšia žena na svete. Odhaduje sa, že k dnešnému dňu jej majetok dosahuje hodnotu viac ako 94 miliárd dolárov.

Ako informuje Forbes, 70-ročná Françoise Bettencourt Meyers je vnučkou zakladateľa spoločnosti L’Oreal, Eugèna Schuellera. Od roku 1997 je členkou predstavenstva spoločnosti L’Oreal a predsedníčkou rodinnej holdingovej spoločnosti.

Pôsobí aj ako prezidentka rodinnej filantropickej nadácie, ktorá podporuje francúzsky pokrok vo vede a v umení. V roku 2017, keď jej matka Liliane Bettencourt, vtedy najbohatšia žena na svete, zomrela vo veku 94 rokov, sa stala francúzskou dedičkou spoločnosti L’Oreal. Vzhľadom na to, že Françoise bola jedináčikom, stala sa aj jedinou dedičkou.

Françoise Bettencourt Meyers inherited a one-third stake in L’Oreal from her mother. She has an estimated net worth of $87 billion, making her the richest woman in the world.https://t.co/WsuFyqQw7L pic.twitter.com/pJVjCS81sG

