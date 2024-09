Náhoda a jedno euro z neho spravili boháča: Ďalší Slovák vyhral v lotérii. Neuveríte, akým spôsobom natipoval čísla

S výhrami v lotériách sa v poslednom čase roztrhlo vrece a mimoriadne slušnú čiastku si na svoj bankový účet pripísal ďalší šťastlivec zo Slovenska, informujú TVNoviny.

Slovák vyhral podľa Tiposu ešte 11. augusta, no oznámili to až teraz. Do stávky v hre Loto pritom vložil iba základný vklad vo výške jedného eura. Čísla však nevyberal on, ale spoľahol sa na náhodný výber. Takýto postup mu vyhral veľmi slušnú sumu peňazí vo výške 500-tisíc eur.

Obrovské výhry

Ďalší Slovák pritom v júni vyhral ešte viac, na účet mu pribudlo 7 miliónov eur. Výherný tiket bol podaný na predajnom mieste Tiposu na Záhorí a ide o siedmu najvyššiu výhru v histórii spoločnosti. Výherca za ňu zaplatil 9,50 eura. Čísla, na ktoré dotyčný nezabudne, sú 3, 11, 19, 22, 23, 28 a 29 a powerballové číslo 6. Pravdepodobnosť výhry bola 1:25 632 288.

Iba včera sme vás pritom informovali, že v súťaži Eurojackpot sa jednému poľskému občanovi podarilo uhádnuť správne čísla a vyhrať 10 miliónov eur. Uhádol kombináciu 5, 17, 23, 36, 37 a doplnkové čísla 5 a 9. Šanca na výhru bola 1 ku 140 miliónom.