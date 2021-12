Nahnevaný Gröhling kritizuje hygienikov. Nezatvárajme každú jednu školu bez rozdielu

Ak je škola na tom naozaj zle, nech ju regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) zatvorí na určitý čas. Ale nech nezatvára “na neurčito” každú jednu školu bez rozdielu, aj tie, ktoré fungujú dobre a majú len minimum tried v karanténe. Na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

RÚVZ zatvárajú všetky školy v okrese

“Ak je v škole zlá situácia, RÚVZ ju môže zatvoriť. To má svoju logiku. Aktuálne sa však deje opačný extrém. RÚVZ zatvárajú všetky školy v okrese. Bez ohľadu na to, či je v škole dobrá alebo zlá situácia,” povedal minister školstva. Poukázal na to, že čítal správy od riaditeľov, ktorí mali zatvorenú len jednu, dve, alebo dokonca žiadnu triedu a teraz sú zatvorení aj tak. Ako tvrdí, zatvorili sa tak všetky školy v okrese bez rozdielu a nie na dva týždne, ale “na neurčito”.

“Vieme, že plošné zatvorenie škôl nefungovalo na Slovensku, v zahraničí a je proti nemu aj Svetová zdravotnícka organizácia,” uviedol šéf rezortu školstva. Branislav Gröhling tvrdí, že prakticky nikde v Európe politici nevyzývajú na plošné zatvorenie škôl.

Západná Európa sa vyhýba plošnému zatvoreniu škôl

“Západná Európa, Česko, Poľsko, Maďarsko aj Rakúsko sa vyhýbajú plošnému zatvoreniu škôl. Aj v zlej situácii bránia tomu, aby deti od rána do večera sedeli za počítačom, ktorí si striedajú so súrodencami, a učitelia učili cez obrazovku, SMS či pracovné listy a popritom mali doma ďalšie deti na online výučbe. Mnohí rodičia paralelne preberali rolu učiteľa, IT špecialistu, vychovávateľky a podobne,” vysvetlil. Ako doplnil, pre dobro žiakov aj celej spoločnosti je dôležité, aby sa v čo najväčšej miere zachovalo prezenčné vzdelávanie.

Šéf rezortu školstva uviedol, že minulý týždeň bolo pozitívnych 1,7 percenta detí a žiakov v školách a 80 percent žiakov sa vzdelávalo prezenčne. Ako ďalej tvrdí, dve tretiny z nahlásených škôl nemali zatvorenú ani jednu triedu a teraz sa aj tieto školy zatvárajú. Gröhling tvrdí, že pozastavili mimoškolskú činnosť, aby sa deti čo najmenej premiešavali.

Podľa Gröhlinga pandémiu môžu riešiť práve dospelí tým, že sa zaočkujú. “Neurobme už druhý rok to isté. Ako spoločnosť sme sa zaviazali školy nezatvárať a nemali by sme na tento cieľ zabudnúť. Ak je konkrétna škola na tom naozaj zle, nech ju RÚVZ zatvorí na určitý čas. Ale nech nezatvára ‘na neurčito’ každú jednu školu bez rozdielu, aj tie, ktoré fungujú dobre a majú len minimum tried v karanténe,” uzavrel.