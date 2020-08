Nafotil kmeň kanibalov, ktorý v roku 1961 zjedol dediča slávneho impéria Michaela Rockefellera

Kým väčšina obyvateľov žije v modernom svete, stále existujú na Zemi miesta, kde ľudia žijú tak, ako v dávnej minulosti. Takéto miesta môžeme nájsť napríklad aj v štáte Papua Nová Guinea, ktorý zaberá približne polovicu druhého najväčšieho ostrova na svete – Nová Guinea. V tomto štáte žije aj kmeň Asmatov, ktorý v minulosti vykonával kanibalistické rituály.

Na ostrov nedávno zavítal španielsky softvérový inžinier a fotograf, 47-ročný Roberto Pazzo, ktorému členovia kmeňa dovolili, aby ich fotografoval. Kmeň si zachováva mnohé zo svojich tradícií až dodnes, avšak s kanibalistickými rituálmi v 90. rokoch aj v dôsledku globalizácie prestal.

Kmeň Asmatov

Avšak práve na záľubu kmeňa v konzumovaní ľudského mäsa pravdepodobne v minulosti doplatil aj Michael Rockefeller. Ten chcel spoznávať svet a chystal sa podniknúť antropologickú výpravu, uvádza portál All That’s Interesting. Po dohovore s etnologickým múzeom v Holandsku sa v 60. rokoch rozhodol, že preskúma kmeň Asmatov, ktorý žil na mieste vtedy zvanom Holandská Nová Guinea.

Zvláštne rituály a smrť Michaela

Na ostrov zavítal niekoľkokrát a zhromaždil aj viaceré artefakty. Na ostrove však prebiehali aj vojny medzi kmeňmi a Asmati boli známi tým, že svojim nepriateľom odrezávali hlavy a konzumovali ich mäso. Okrem toho, mali zvláštne rituály, v rámci ktorých dochádzalo k homosexuálnemu pohlavnému styku medzi mužmi, po ktorom si navzájom pili moč. Asmati o okolitom svete nevedeli takmer nič. Mysleli si, že zem mimo ich ostrova je obývaná duchmi a keď na ostrov prišiel biely človek, považovali ho za nadprirodzenú bytosť.

O rok neskôr sa so skupinou holandských antropológov vydal Michael na ostrov opäť, táto cesta však už taká šťastná nebola. Počas plavby pozdĺž pobrežia sa loď s posádkou prevrátila. Aj keď boli od brehu takmer 20 kilometrov, Rockefeller údajne posádke povedal, že to zvládne a skočil do vody. Viac ho už nikdy nikto nevidel a jeho osud bol dlho veľkou neznámou.

Odhalenie v roku 2014

Bohatá rodina po ňom pátrala, nasadené boli aj helikoptéry, no telo sa nenašlo. Bolo oficiálne prehlásené, že Michael sa utopil. Až v roku 2014 sa objavil reportér z National Geographic, Carl Hoffman, ktorý tvrdil, že Michael skončil ako večera v kmeni Asmatov. Rozhodol sa, že tvrdenia staré 50 rokov preskúma na vlastnú päsť a na ostrov Asmatov sa osobne vybral.

Členovia kmeňa vraj prezradili, že Michaela zabili práve oni. A nie len Michaela, údajne tu zahynulo podobným spôsobom mnoho turistov. Tvrdenia bolo nutné overiť, na ostrov sa teda vydali vyšetrovatelia. Došli k rovnakému záveru a hovorí sa, že dokonca videli lebku, ktorá mala patriť práve Rockefellerovi. Domorodci sa bránili, že keď sa Michael vynoril z vody, pomýlili si ho s krokodílom.

Z častí jeho tela si vyrobili nástroje, mäso zjedli a krv vypili v rámci rituálov a orgií. Verili, že tak navrátia do sveta rovnováhu. Svoje konanie rýchlo oľutovali, nikdy totiž nevideli helikoptéry. Tie ich vydesili na smrť a vyšetrovanie Michaelovho zmiznutia bolo pre nich hrôzou. V kmeni sa však v tom čase začala šíriť aj epidémia cholery, čo Asmati vnímali ako pomstu za zabitie bieleho muža.

Kmeň dnes už našťastie od takýchto rituálov upustil.