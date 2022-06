Nadrogoval a znásilnil desiatky žien. Bill Cosby čelí opäť obvineniam, pred súd sa ale nepostaví

Judy Huth obvinila 85-ročného komika Billa Cosbyho z toho, že ju v roku 1975 sexuálne zneužil. Herec sa pred súd nedostavil, ani zďaleka to však nie je prvé obvinenie, ktoré má na krku. Herec má na konte niekoľko vážnych obvinení, ublížiť mal najmenej 60 ženám. Obvinený bol aj zo sexuálneho zneužitia pod vplyvom drog, či zo zneužitia maloletej osoby.

V článku sa dozviete aj: Ako začínala hviezdna kariéra Billa Cosbyho

Kedy prišli prvé obvinenia

Prečo desiatky rokov nikto neprehovoril

Prečo sa komik tentoraz pred súd nepostaví

Bol miláčikom Ameriky

Billa Cosbyho mnohí z nás poznajú napríklad z komickej série Show Billa Cosbyho. Ukázalo sa však, že na prvý pohľad rodinne založený a vtipný hlavný hrdina seriálu nie je až taký nevinný, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Z obľúbeného „tatka Ameriky“ sa veľmi rýchlo stal zloduch, ktorý po obvineniach zo sexuálneho násilia a zneužívania skončil za mrežami.

Cosbyho kariéra sa rozbehla ešte v roku 1963 a v nasledujúcich rokoch sa mu podarilo získať niekoľko ocenení, získal napríklad ocenenie Grammy ako najlepší komik. Počas 22 rokov bol nominovaný 15-krát, z toho po 9 nomináciách napokon ocenenie aj skutočne vyhral, píše portál Los Angeles Times. Stal sa zároveň aj prvým afroamerickým hercom, ktorý hral v dramatickej americkej televíznej show I Spy. Za svoj výkon 3 roky po sebe vyhrával jedno ocenenie Emmy za druhým. Má dokonca aj svoju hviezdu na chodníku slávy.

Okrem toho vystupoval ako komik v Las Vegas, za jedno vystúpenie zvyčajne inkasoval aj niekoľko tisíc dolárov. Mnohé zo žien, ktoré ho obvinili, tvrdí, že jeho vyčíňanie začalo už v tomto období, teda okolo roku 1966. V roku 2015 ho obvinila Sunni Welles, ktorá sa v tom čase snažila rozbehnúť svoju spevácku kariéru. Tvrdí, že Cosby jej dal do šampanského drogy a dvakrát ju znásilnil.

Zlomový bod nastal v roku 2005

K Sunni sa pridala Kristina Ruehli. S Cosbym sa stretla v roku 1965 v čase, keď mala 22 rokov. Komik ju mal pozvať k sebe domov a nasypať jej niečo do nápoja. Pamätá si len, že po dvoch drinkoch stratila vedomie a prebudila sa v komikovej posteli. Mal vyzlečené tričko a rozopnuté nohavice.

Zlomovým bodom v Cosbyho kariére bolo, keď ho v januári v roku 2005 zo sexuálneho zneužitia obvinila Andrea Constand, informuje web ABC News. Žena tvrdí, že ju komik zneužil po tom, čo ju pozval k sebe domov. Ten však trval na tom, že je nevinný. Keď ho polícia prvýkrát vypočúvala, nechcelo sa im príliš veriť, že Cosby by bol schopný násilia. Komik tvrdil, že Andrea so stykom súhlasila a k násiliu z jeho strany určite nedošlo.

Práve Constandovej výpoveď ale napriek tomu spustila lavínu. Len o mesiac neskôr Tamara Green priznala, že ju Cosby taktiež zneužil, tentoraz sa mal útok odohrať okolo roku 1970. Napriek tomu však počas tlačovej konferencie polícia oznámila, že komika stíhať nebude. Andrea to však odmietla nechať len tak a v marci v roku 2005 podala na Cosbyho žalobu. Podarilo sa jej získať výpovede 13 ďalších žien ochotných svedčiť proti hercovi.

Ženy mal nadrogovať a znásilniť

V obvineniach žien je badateľný opakujúci sa motív. Cosby im mal dať do kávy či iného nápoja drogy a sexuálne ich zneužiť. V roku 2006 bol napokon súdny spor uzavretý, Cosby musel zaplatiť 3 milióny dolárov. Na niekoľko rokov sa zdalo, že búrlivá situácia utíchla. V roku 2014 sa však obvinenia na Billovu hlavu začali sypať opäť.

K ženám svedčiacim proti Cosbymu sa pridala Judy Huth. Cosbyho stretla v parku v roku 1975, keď natáčal film Urobme to znovu. Podľa portálu AP News mala Judy v tom čase len 16 rokov. Herec ju mal pozvať do sídla Playboy Mansion. V rámci na oko nevinnej zábavky jej núkal alkohol, potom ju vzal do spálne a prinútil ju, aby ho rukou uspokojovala. Prokurátori Cosbyho vypočuli, no odmietli vzniesť obvinenie kvôli dobe premlčania.

Aj keď obvinenia padli už v roku 2014, súdny proces sa kvôli pandémii a ďalším prieťahom opäť začína až teraz. Prečo mnohé zo žien prehovorili po toľkých rokoch? Aj Andrea Constand priznáva, že vtedy mala strach. Cosby bol predsa len hviezda, bol miláčikom Ameriky. Bála sa, že by jej nikto neveril a obrátilo by sa to proti nej. V roku 2014 už bolo ochotných proti komikovi svedčiť až 45 žien, neskôr sa počet vyšplhal na 60 žien.

Tentoraz sa komik na súd nedostaví

Okrem toho, že herec trval na svojej nevine, podal žalobu proti supermodelke Beverly Johnson za urážku na cti. Tá ho taktiež obvinila, že ju v 80. rokoch nadrogoval a sexuálne zneužil. Netrvalo dlho a Cosby svoju žalobu stiahol. V roku 2018 napokon súd rozhodol, že má proti komikovi dostatočné množstvo dôkazov a Bill Cosby putoval do väzenia. Ako ale píše portál New York Times, radosť žien, ktorým ublížil, netrvala pridlho. V roku 2021 bol totiž prepustený na slobodu.

Teraz, keď má 85-ročný Cosby čeliť obvineniam zase, jeho advokáti opäť tvrdia, že k žiadnemu sexuálnemu násiliu nedošlo. Podľa portálu The Guardian síce existuje dôkaz v podobe fotografie o tom, že ju do spomínaného sídla naozaj zobral, trvajú ale na tom, že v čase, keď sa pred desiatkami rokov Cosby a Judy Huth stretli, mala už najmenej 18 rokov a nie 16, ako uvádza žalujúca. Ide o jedno z posledných obvinení, komik sa však pred súd nepostaví. Sivý zákal mu vraj bráni v cestovaní.