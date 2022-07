Čínska raketa nekontrolovateľne dopadla na Zem. O pohybe až 30-metrových úlomkov Peking dostatočne neinformoval

Čínska raketa spadla v sobotu nekontrolovateľne späť na Zem do oblasti pri Indickom oceáne, pričom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) kritizoval Peking, že nezverejnil informácie o páde tohto potencionálne nebezpečného objektu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Americké vesmírne veliteľstvo uviedlo, že čínska raketa Dlhý pochod 5B, ktorá minulú nedeľu vyniesla na obežnú dráhu modul potrebný pre dokončenie čínskej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác), dopadla do oblasti pri Indickom oceáne zrejme v sobotu o 14:45 SEČ.

Veliteľstvo zároveň apelovalo na Čínu, aby zverejnila technické informácie o návrate rakety na Zem, ako napríklad možnú oblasť rozptylu jej trosiek.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀30 Jul 2022 17:15 UTC ± 1 hour

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/DkOmRPuIM1

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 30, 2022