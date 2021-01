Na zabíjanie mal špeciálnu miestnosť s odtokom. Stalinov hlavný kat popravil až 300 ľudí za noc

Počuli ste však už niekedy o Blochinovi? Tento muž bol Stalinovým obľúbeným katom a na rukách má krv tisícok ľudí.

Za hlavného kata si ho zvolil samotný Stalin

Obyvatelia niekdajšieho Sovietskeho zväzu žili desaťročia v strachu z toho, že budú obvinení z niečoho, čo nikdy nevykonali a následkom toho prídu o život alebo skončia vo väzení, v pracovnom tábore či v exile. V každej dobe totiž medzi nami žili ľudia, ktorí sa vyžívali v mučení a v zabíjaní. Jedným z takých bol aj Vasilij Blochin, píše portál All That Is Interesting.

O mladosti Blochina sa toho vie len veľmi málo. Ako informuje portál Novaya Gazeta, narodil sa v roku 1895 do roľníckej rodiny, ktorá žila neďaleko ruského mesta Vladimír. Už od útleho veku musel pracovať, aby tak pomohol svojej rodine. Od 10 rokov pracoval ako pastier a neskôr sa kvôli vidine lepšieho zárobku presťahoval do Moskvy, kde pracoval ako murár. V roku 1915 sa pridal k ruskej armáde a svoje prvé boje zažil počas prvej svetovej vojny.

V roku 1918 sa však Blochin dostal do prestrelky, v ktorej utrpel vážne poranenie. Musel sa tak vrátiť domov ku svojim rodičom a vyčkávať, ako sa situácia vyvinie. Už v tom čase však bolo jasné, že práca na rodičovskej farme nie je to, po čom Blochin túži.

V roku 1921 sa preto pridal k tajnému bezpečnostnému orgánu, tzv. Všeruskej mimoriadnej komisii, ktorá bola inak známa aj ako Čeka alebo NKVD. Úlohou organizácie bolo dohliadať na štátnu bezpečnosť a potlačiť akýkoľvek náznak vzbury, pričom pod palcom mala aj pracovné tábory. Jej členovia neváhali konfiškovať potraviny a ukázať prstom na každého, kto by mohol byť nepriateľom komunistov.

Jeho ideál bol 300 popráv za noc

Blochinovi sa v službách tajnej polície darilo veľmi dobre a čoskoro si získal pozornosť svojich nadriadených. V rebríčku pozícií sa postupne dostával vyššie a čoskoro každý vedel, aký je Blochin neľútostný. Vďaka tomu si napokon vyslúžil titul hlavného kata. Ako informuje portál Rare Historical Photos, do tejto pozície ho vymenoval samotný Stalin.

Blochin svoje povolanie vykonával mimoriadne efektívne a na zabíjanie mal zariadenú špeciálnu zvukotesnú miestnosť s hadicou a s odtokom, kadiaľ mohla odtekať krv popravených. Okrem toho, v kufríku si vždy nosil sadu vlastných zbraní a aby jeho uniforma ostala čistá, vždy mal počas popráv oblečené gumené rukavice po lakte a dlhú gumenú zásteru.

Blochin zabíjal zásadne len počas noci, bežne však „pracoval“ aj 10 hodín, pričom v priebehu jedinej noci dokázal popraviť obrovské množstvo ľudí. Bol ako vraždiaci stroj, výstrel z jeho zbrane zabíjal v priemere každé tri minúty. Dokonca si stanovil kvótu, jeho ideál bol 300 popráv za noc.

Každú noc bolo potrebné vykopať v priemere 25 masových hrobov, do ktorého boli mŕtvoly nahádzané skôr, ako vyšlo slnko, a to až do roku 1927, kedy dal Blochin vybudovať špeciálne krematórium.

Okrem „bežných“ popráv bol Blochin občas poverený aj špeciálnymi úlohami, za ktoré dostával odmeny navyše a ak na niekoho padol tieň podozrenia, neváhal popraviť aj kolegov z vlastných radov.

Podieľal sa aj na vraždení v Katyňskom lese

Jednou z úloh, na ktoré sa Blochin podujal, bola v roku 1940 poprava každého poľského úradníka, politika či civilistu, ktorý sa odmietol pridať k Sovietskemu zväzu a stal sa tak hrozbou pre krajinu. Počas tejto misie bolo zavraždených 20- až 26-tisíc ľudí a udalosť je dnes známa ako Katyňský masaker, píše portál CIA.

Kat má na konte tisícky životov, v priebehu krátkeho časového obdobia dokázal popraviť až 7 000 ľudí. Avšak celkový počet úmrtí, za ktoré je zodpovedný, je omnoho vyšší. Odhaduje sa, že jeho vinou prišlo o život v priebehu rokov 17- až 20-tisíc ľudí. Keďže sa však popravy vykonávali tajne, presný počet obetí nie je možné určiť. Samozrejme, Blochin mal množstvo nepriateľov, ktorí sa ho pokúšali obviniť zo zrady, počas Stalinovej vlády však na neho nik siahnuť nemohol.

Blochinovu kariéru ukončila až Stalinova smrť v roku 1953. Boli mu odobraté všetky ocenenia a z kedysi uznávaného a obávaného muža sa stal vyvrheľ. Aj keď bol známy tým, že na pracovisku nepil alkohol, po Stalinovej smrti sa z neho stal alkoholik. Blochin napokon v roku 1955 spáchal samovraždu