12-ročnú znásilnil 200-krát, jej otec s ním musel masturbovať. Pedofil vydieral dievča útokom mimozemšťanov

Meno Jan Broberg sa spája s jedným z najabsurdnejších prípadov únosov a znásilnení v novodobej histórii. Muž, ktorý dvakrát uniesol toto mladé dievča, sa totiž zblížil s jej rodičmi natoľko, až pravdepodobne ani nechceli alebo skutočne nevideli tú hrôzu, ktorú na ich dcére páchal. S prípadom sa však spája ešte viac bizarností, napríklad znásilnenia a vyhrážky kvôli záchrane planéty pred mimozemšťanmi.

Robert a Mary Anne Broberg žili spolu so svojimi dospievajúcimi deťmi idylický, ničím nerušený a pokojný život. V americkom štáte Idaho v 70. rokoch vychovávali svoje tri dcéry, Robert pracoval a Mary Anne sa poctivo starala o deti.

Charizmatický cudzinec si rodinu hneď získal

Po jednej z omší, ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktoré pravidelne navštevovali, sa zoznámili s novou rodinou. Robert, prezývaný aj B so svojou manželkou Gail Berchtold sa do nového mesta prisťahovali s ich piatimi deťmi. Robert pôsobil okamžite veľmi charizmaticky, a preto si rýchlo získal množstvo nových priateľov, medzi ktorými nechýbala rodina Brobergová.

A práve toto puto, ktoré sa medzi rodinami vytvorilo, napokon spôsobilo obrovské škody. A rovnako bolo dôvodom zdanlivo neracionálnych činov, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch a rokoch odohrali. Keď bola Jan, najstaršia dcéra Brobergovcov, unesená prvýkrát, mala iba 12 rokov.

Stalo sa tak, keď ju B zobral na výlet pozrieť kone a už sa domov nevrátili. Ako uviedla v rozhovore pre BBC, myslela si, že ju unieslo UFO. Keď sa totiž prebudila na neznámom mieste v mobilnom dome, počula tajomné mimozemské zvuky, ktoré jej únosca púšťal z nahrávky. Rodičia však ani nepredpokladali, že by mohlo ísť o únos zo strany B, skôr si mysleli, že došlo k autonehode.

Mimozemštania chceli, aby s ním mala sex a porodila mu dieťa

Keďže bola Jan zdrogovaná “tabletkami na alergiu”, bola priveľmi zmätená a hlasu, ktorý jej hovoril, že musí zachrániť planétu, uverila. A jediným spôsobom, ako to môže urobiť, je ten, že bude mať dieťa so svojím mužským spoločníkom. Ako pokračuje v informáciách BBC, Jan sa mala presunúť do prednej časti domu a tam na ňu čakal “spoločník”. Mimozemšťania z nahrávky ju neoslovovali menom, ale nazývali ju tiež “spoločníčkou”. B bol vybraným partnerom pre Jan, s ktorým mali spoločne splodiť dieťa. Aspoň tomu Jan verila.

Pomocou takto prepracovaného príbehu sa mu darilo vydierať Jan celé štyri roky a bola nútená plniť všetko, čo jej neznámy hlas z nahrávky povie. S tým súvisí aj fakt, že keď sa v roku 1974 po piatich týždňoch vrátila domov, ubezpečila svojich rodičov o tom, že sa v skutočnosti nič nestalo, a tak bolo jej zmiznutie zdanlivo vyriešené.

Pedofil B však vo svojom zvrátenom pláne pokračoval ďalej. Dokonca Jan vydieral mimozemským hlasom, že ak mu neporodí dieťa, unesú jej malú sestričku. Ako hovorí už dospelá Jan pre BBC, doslova urobila čokoľvek, čo jej mimozemšťania prikázali. Po návrate sa bála priveľmi na to, aby povedala pravdu o “mimozemšťanoch” a aj o jej sexuálnom zneužívaní a týraní, ktoré zažila. Rodičom teda neprezradila ani to, že je za to zodpovedný ich priateľ B.

Otca prinútil k masturbácii, s mamou mal pravidelný sex

Keďže FBI objavila zmiznutú Jan s Berchtoldom, putoval podľa ABC News do väzenia. Avšak iba na niekoľko dní. Jeho plán bol natoľko premyslený, že aj z tohto obvinenia rýchlo vyviazol. Kým sa totiž incident s únosom odohral, zviedol Janinu mamu a dokonca aj otca. B uviedol podľa informácií Daily Mail vo svojej výpovedi pre FBI, že nadviazal homosexuálny vzťah s otcom Jan, ktorého prinútil aby ho uspokojil. A teda mal na oboch dostatok kompromitujúceho materiálu a mohol od nich žiadať, aby potvrdili polícii, že mal ich súhlas na odchod s Jan do Mexika.

Obrovský psychický nátlak, ktorému čelila, trval roky. Zašlo to až tak ďaleko, že sa bála vôbec prehovoriť s chlapcami vo svojom veku. Nie však kvôli samotnému Berchtoldovi, dokonca sa mame priznala, že ho miluje. Jej strach vychádzal z mimozemšťanov.

Už mala 16 rokov, keď jej kamarát kúpil zmrzlinu a okamžite musela volať domov, či sa náhodou jej rodine niečo nestalo. Presne tak totiž zneli mimozemské vyhrážky. Jan sa nemohla stretávať so žiadnymi chlapcami, pretože by na to doplatila jej rodina.

Jan bola doslova paranoidná. Keď sa však po zmrzline nič zlé neudialo, odvážila sa napríklad rozprávať sa v škole s chlapcom. “Vedela som, že ak som v ten deň prišla domov a otec nebol mŕtvy, sestra unesená, druhá sestra slepá a mama a ja sme boli tiež v poriadku, že to nebude pravda,” hovorí pre BBC.

Dva únosy a 200 znásilnení pred očami rodičov

Doslova po maličkých krôčikoch sa rozhodla postaviť svojmu najväčšiemu strachu a osmeliť sa. Až natoľko, že sa dokázala svojej rodine konečne otvoriť a povedať pravdu, čím všetkým si za posledné roky prešla. Nešlo to však, samozrejme, všetko naraz. Keď rodičia zistili, akú hrôzu jej spôsobil B, zostali v šoku. Podľa informácií Daily Mail počas štyroch rokov mal Jan až dvestokrát znásilniť a dokonca až dvakrát uniesť.

Druhý prípad Janinho únosu sa odohral v roku 1976, keď mala 14 rokov. Jan nechala doma svojim rodičom list, v ktorom uviedla, že odchádza dobrovoľne a sama. Ich druhá spoločná cesta viedla do Kalifornie, kde ju B prihlásil na katolícku školu a vydával sa za jej otca a zároveň agenta CIA. Po štyroch mesiacoch sa zopakoval podobný scenár ako pri prvom prípade a FBI sa podarilo mladú Jan vypátrať a vrátiť domov rodičom.

Roky rodinu zneužíval

Rodičia si stoja za svojím, že o ničom z toho ani len netušili. Pravdepodobne preto, že ich mal rodinný priateľ vynikajúco obmotaných okolo prsta a nevideli, čo sa skutočne dialo priamo pred ich očami.

B bol medzičasom odsúdený aj za týranie iného dieťaťa. Ďalšou smutnou iróniou bolo, že Jan sa neodpútala od B, ale práve naopak, on opustil ju, pretože už vraj bola stará. Napokon však Jan dokázala proti nemu svedčiť pred súdom, skončilo to však Berchtoldovou samovraždou.

Tento šokujúci prípad prináša viac otázok ako odpovedí. Predovšetkým o starostlivosti rodičov o Jan, či zlyhali oni a čo možno mali podniknúť, avšak sa báli pár klebiet, ktoré by B mohol o nich v malom mestečku prezradiť.

Ak vás tentno príbeh zaujal, viac podrobností a výpovedí od postihnutej rodiny aj samotnej Jan nájdete v dokumentárnom filme s príhodným názvom Pod lampou tma (Forever B / Abducted in Plain Sight). Jeho režisérka a kameramanka Skye Borgman najprv tiež nemohla uveriť všetkým týmto skutočnostiam, ktoré sa odohrali, boli totiž natoľko šokujúce. Mary Ann Broberg napísala o životnom príbehu ich rodiny knihu s názvom Stolen Innocence: The Jan Broberg Story.

