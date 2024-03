Na voľby sa budú môcť stovky Slovákov dostať vlakom zadarmo. Počet miest je ale limitovaný, v zálohe sú aj autobusy

Formou volebného vlaku chcú predstavitelia iniciatívy navýšiť účasť v očakávanom druhom kole prezidentských volieb. Podobný projekt úspešne zorganizovali aj pred parlamentnými voľbami v septembri 2023, kedy takto spolu s ďalšími troma organizáciami umožnili voliť stovkám prevažne mladých ľudí žijúcich v Českej republike.

Bezplatne z Prahy a Brna

„Situácia dnes je výrazne iná, ľudia v zahraničí nemajú možnosť voliť poštou a zároveň sú voľby v období Veľkej noci,“ opisuje opodstatnenosť volebného vlaku Marek Mach, predseda združenia Mladí.

V spolupráci s Českými dráhami iniciatíva Mladí proti fašizmu vypraví volebný vlak, ktorý v piatok 5. apríla krátko pred 12:00 odíde z Hlavného nádražia v Prahe a cestou sa zastaví v Brne, aby už o 16:20 bezplatne dopravil na Slovensko do Bratislavy stovky ľudí, prevažne študentov, ktorí sa vďaka nemu budú môcť zúčastniť druhého kola prezidentských volieb.

Študenti sa už v tejto chvíli môžu registrovať na webe volebnyvlak.sk a získať tak svoj lístok. Podľa kapacít túto možnosť získa aj široká verejnosť, a to v najbližších dňoch. Iniciatíva prináša tiež facebookovú skupinu Spoločne na voľby, kde ľudia môžu nájsť spolujazdca a zabezpečiť si možnosť voliť touto cestou.

Majú aj volebné autobusy

„Verím, že tento vlak nebude benefitom len pre ľudí, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v zahraničí, ale bude benefitom pre nás všetkých,“ hovorí Marek Mach a apeluje na rodiny odídených Slovákov, aby sa s nimi rozprávali o aktuálnej situácii a skúsili ich vypočuť. „Aby to nebolo o tom, že mladí ľudia budú musieť do zahraničia odchádzať, aby to nebolo o rozdeľovaní rodín, aby to nebolo o tom, že budú mať pocit, že nikoho v tejto krajine nezaujímajú, ale aby sa chceli vrátiť“ dodáva autor iniciatívy.

V prípade, že sa kapacity vlakov naplnia, sú pripravené aj volebné autobusy. Iniciatívu môžu ľudia finančne podporiť na platforme Donio.sk.

Organizátori zdôrazňujú, že celý projekt je striktne apolitický a rešpektuje podmienky moratória.