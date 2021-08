Na veľkosti záleží: Nový prieskum zistil priemernú dĺžku penisu, ktorá dokáže uspokojiť každú ženu

Záleží alebo nezáleží na veľkosti mužského pohlavného údu pri milostnom akte so ženou? To je otázka, ktorá už snáď odnepamäti rozdeľuje spoločnosť na dva tábory. Kým niektorí hovoria, že áno, ostatní tvrdia, že nie a dôležitá je najmä technika. Teraz do tejto diskusie nové výsledky prináša ďalší výskum.

Jednoznačnú odpoveď na túto tému sa snažia nájsť vedci už dlhé desaťročia, možno aj viac. Výsledky nedávneho prieskumu, ktorý si na objednávku dala vypracovať online zoznamka BIG One Dating, však hovoria jasne. Podľa ich štúdie na veľkosti penisu v prípade uspokojenia žien skutočne záleží. Avšak, nutne to zároveň neznamená, že väčší je skutočne lepší, píše web LAD Bible. Aká je teda skutočne ideálna veľkosť penisu, ktorá orgazmus žene zabezpečí?

Pýtali sa žien a tie odpovedali

Prieskum, ktorý spomínaná zoznamka uskutočnila, spočíval v dotazovaní 4 761 žien. Tých sa odborníci pýtali otázky ohľadom ich sexuálnych partnerov, pričom ich zaujímalo najmä to, aký veľký pohlavný úd muž mal a či penetráciou dokázali dosiahnuť orgazmus.

Vďaka tomu dokázala spoločnosť získať cenné množstvo dát, ktoré boli následne spracované. Odborníci porovnali údaje o dosiahnutí orgazmov s jednotlivými dĺžkami penisu a tým sa im podarilo určiť presnú veľkosť, ktorá dokáže ženu stopercentne uspokojiť.

Veľký, ale nie príliš

Najideálnejšia dĺžka penisu je teda podľa tohto prieskumu 20,32 centimetra. Akýkoľvek väčší úd šancu, že ženu uspokojí a dovedie k vrcholu, znižoval. Viac nájdete aj v priloženej grafike nižšie.



Foto: Infographic courtesy of BIG One Dating

Samozrejme, toto nebol jediný výsledok, ktorý je z celého prieskumu zaujímavý a podstatný. Muži, ktorých pýcha dosahovala dĺžka v priemere 27,94 centimetra v stoporenom stave dokázala uspokojiť zhruba 30 % žien. Rovnaké množstvo žien ale dokázali uspokojiť aj muži, ktorých penis v stoporenom stave meral 10,16 centimetra.

Prieskum tiež ale potvrdil, že aj keď existuje ideálna dĺžka penisu, dôležitá je aj správna technika uspokojenia. Viac obdarení muži to ale vzhľadom na tento prieskum majú o čosi jednoduchšie.

Priemerná dĺžka stoporeného penisu dosahuje celosvetovo od 13 do 18 centimetrov. A nikde nie je napísané, že práve „priemerne dlhí muži“ nemôžu a nedokážu ženu uspokojiť rovnako.