Na túto skupinu slovenských vodičov už čoskoro zrejme čakajú zmeny. O všetkom bude rozhodovať Súdny dvor EÚ, toto je dôvod

Počas leta sme vám priniesli viacero správ o zmenách, ktoré sa týkajú takmer všetkých európskych motoristov. Kým niektoré súvisia s ekológiou, iné sa zameriavajú na bezpečnosť a ochranu posádky vozidla. Novinky sa však nemusia nutne týkať priamo áut, čoho dôkazom je aj problematika okolo obľúbeného doplnku Android Auto. Informuje o tom portál TopSpeed.sk.

Multimediálne aplikácie ako Android Auto či Apple CarPlay zrejme pozná väčšina slovenských vodičov, ktorí niekedy prišli do kontaktu s modernejšími automobilmi. Ide o obľúbenú pomôcku, vďaka ktorej si počas jazdy môžeme pohodlne pustiť hudbu z našej obľúbenej mobilnej aplikácie, respektíve si zapnúť príslušnú navigáciu po neprebádaných cestách. Práve prvý spomínaný systém teraz čelí problému, ktorý sa môže stať precedensom.

Všetko údajne začalo pre spor s Enel X, ktorá je dcérskou spoločnosťou talianskej energetickej firmy Enel. Ako dostupné zdroje prezrádzajú, táto firma chcela ponúknuť svoju aplikáciu na nabíjanie elektromobilov a sprístupniť ju na platforme Android Auto. Spoločnosť stojaca za gigantom Google však Enel X odmietla, čo protimonopolný úrad v Taliansku označil za zneužitie trhovej sily.

Google dokonca dostal aj pokutu presahujúcu 100 miliónov eur, proti čomu sa odvolal. Celý incident tak skončil až na Súdnom dvore EÚ, ktorý bude v tejto veci rozhodovať. Ak by padol verdikt v neprospech Android Auto, Google by musel umožniť poskytovateľom softvéru v podobe tretích strán prístup do tohto systému. Tento krok by tak priniesol doteraz nevídané zmeny, predovšetkým v príslušnej navigácii, a mnohí ho označujú ako precedens v tejto oblasti.

Dôležitým faktom je v súčasnosti aj to, že generálna advokátka Súdneho dvora EÚ sa priklonila na stranu talianskych úradov. V praxi sa údajne sudcovia často zvyknú rozhodovať práve podľa odporúčania generálnych advokátov, takže je možné, že používatelia systému Android Auto sa už čoskoro budú musieť pripraviť na zmeny. Ako presne by mali vyzerať a čoho všetkého sa dotknú, nateraz nie je jasné, všetko sa používatelia dozvedia až v prípade, že Súdny dvor vynesie záväzný rozsudok.