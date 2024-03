Na Turci sa zlomili koľajnice, zrejme môžu za to silné mrazy: Ak dnes idete vlakom, čakajte problémy na viacerých miestach

Mimoriadne nebezpečná situácia nastala na Turci, kde sa pravdepodobne v dôsledku nízkych nočných teplôt zlomili koľajnice. ZSSK tak musí riešiť veľké problémy a vlaky v regióne jazdia len obmedzene, informuje portál Žilinak.

Spoje medzi Zvolenom a Vrútkami musia byť v niektorých úsekoch nahradené autobusovou dopravou. Koľajnice sa mali zlomiť úseku medzi obcami Úľanka a Čremošné. Porucha bola odhalená ráno o 8:30 a na jej odstránení sa už pracuje. K žiadnej nehode, našťastie, nedošlo. Potvrdená zatiaľ nie je ani príčina tohto problému.

Plánované výluky

Železničiari však na tento týždeň naplánovali okrem spomínanej aj viaceré ďalšie výluky. Dôvodom sú práce na infraštruktúre v rôznych regiónoch Slovenska. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za dotknuté vlaky nasadila náhradnú autobusovú dopravu napríklad v okolí Nových Zámkov, Trenčína, ako aj Žiliny, Žiaru nad Hronom či Zvolena. Vlaky, ktorých sa týkajú obmedzenia, môžu podľa železničiarov meškať väčšinou približne 15 minút, pri väčšom oneskorení nie je garantované čakanie prípojných spojov.

Na 8-kilometrovom úseku Komjatice – Šurany v okrese Nové Zámky 18. a 19. marca nejde od rána počas viac ako piatich hodín osem osobných vlakov v oboch smeroch. Ide o spoje na linke medzi Nitrou a Novými Zámkami s odchodmi zo Šurian smerom do Nitry od 8:13 do 13:27 a opačne z Komjatíc do Nových Zámkov od 8:25 do 13:40.

Náhradná autobusová doprava vedie po trase Komjatice – Ondrochov – Šurany, za prvý uvedený spoj zo Šurian a posledný z Komjatíc zastávku Ondrochov neobsluhuje. Úsek Komjatice – Šurany je na trati Nové Zámky – Nitra – Prievidza dlhej 113 kilometrov.

V pondelok dopoludnia výluka zasiahla dva osobné vlaky na úseku Mníchova Lehota – Chynorany na linke z a do Trenčína. Týkalo sa to spojov s odchodom z Mníchovej Lehoty do Chynorian o 10:12 a opačne z Chynorian o 11:10.

Náhradná doprava medzi Mníchovou Lehotou a Chynoranmi viedla cez Trenčianske Jastrabie, Svinnú, Ruskovce, Horné Ozorovce, Bánovce nad Bebravou, Dolné Naštice, Rybany a Ostratice. Úsek Mníchova Lehota – Chynorany má 33 kilometrov, je súčasťou trate z Trenčína do Chynorian v dĺžke 49 kilometrov.

Vlaky nahradia autobusy

Pre úpravu infraštruktúry na kilometrovom úseku Bytčica – Lietavská Lúčka v pondelok od rána počas piatich hodín nejde zo Žiliny do Lietavskej Lúčky a späť osem vlakov. Platí to pre spoje odchádzajúce zo Žiliny od 7:49 do 12:40 a opačne z Lietavskej Lúčky od 8:08 do 12:59. Železničiari v tomto prípade avizovali možné meškanie dotknutých vlakov asi 25 minút.

Cestujúci mohli využiť autobusovú dopravu zo Žiliny cez jej mestské časti Záriečie, Solinky a cez Bytčicu do Lietavskej Lúčky. Sedemkilometrový úsek Žilina – Lietavská Lúčka sa nachádza na trati Žilina – Rajec dlhej 21 kilometrov.

Od 18. do 22. marca sú obmedzenia na železniciach aj pre úpravu na 11-kilometrovom úseku Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom. Výluka na strednom Pohroní sa vzťahuje na rýchliky Urpín medzi Bratislavou a Banskou Bystricou aj na osobné vlaky na linke Zvolen – Levice a späť.

Na 22-kilometrovom úseku medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom 18. marca vypadlo 10 spojov rýchlikov s odchodmi z oboch miest od 8:45 do 16:56, v utorok nepôjde osem týchto spojov s odchodmi od 8:45 do 14:56 a od stredy do piatka šesť rýchlikov od 8:45 do 12:56. Na úseku Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom a späť nejde v pondelok 10 osobných vlakov s odchodmi z týchto staníc od 7:30 do 18:03, v utorok osem spojov medzi 7:30 a 16:03, v stredu až piatok sa to dotkne šiestich vlakov od 7:30 do 14:03.

Cestujúci majú k dispozícii náhradnú dopravu na trase Zvolen – Hronská Dúbrava – Jalná – Šášovské Podhradie – Žiar nad Hronom a opačne. Úseky Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom a Zvolen – Žiar nad Hronom sú na trati Nové Zámky – Zvolen v dĺžke 130 kilometrov.