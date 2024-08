Na toto si musíte dať jednoznačne pozor. Ak nesplníte túto podmienku, Sociálna poisťovňa vám nevyplatí dôchodok

Dávajte si pozor na to, či máte všetky doklady. Ak vám niečo chýba, Sociálna poisťovňa vám nemusí vyplatiť dôchodok. Upozornil na to portál Pravda s tým, že sa odvoláva na informácie, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

V prvom rade by ste si mali overiť, či poisťovňa má všetky obdobia vášho zamestnania a hrubé zárobky. Najjednoduchšie je, aby ste si pozreli svoj Elektronický účet poistenca (EUP). Môžete tiež požiadať o Výpis z EUP, a to prostredníctvom formulára pre otázky, telefonicky, e-mailom alebo osobne. Čo sa týka dokladov, potrebujete tie, ktoré vám chýbajú počas obdobia zamestnania, platný občiansky preukaz alebo pas, a tiež doklady o ukončení vzdelania.

Pokiaľ ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky a v prípade, že ste muž, aj potvrdenie o výkone vojenskej služby alebo vojenskú knižku.

Aké potvrdenia potrebujete?

V prípade, že ste z cudziny, alebo sa tam narodili vaše deti, potrebujete aj rodné listy. Ich rodné listy potrebujete aj v prípade, ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím osemnásteho roku potrebujete aj úmrtný list, pokiaľ vaše dieťa zomrelo v cudzine.

Od zamestnávateľa potrebujete potvrdenie, pokiaľ ste pracovali pred 1. májom 1990 v štáte, s ktorým Slovenská republiky neuzatvorila medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Taktiež musíte predložiť potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré ste v cudzine získali. Pokiaľ dostávate penziu zo zahraničia, musíte predložiť potvrdenie, aby sa posúdil nárok na minimálny dôchodok.

To, či vám bol dôchodok priznaný, sa dozviete do 60 dní odo dňa spísania žiadosti. Rozhodnutie dostanete poštou, alebo do elektronickej schránky, pokiaľ ju máte aktivovanú, pričom táto lehota sa môže predĺžiť, najviac však o 60 dní, o čom budete informovaný.