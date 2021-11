Na tieto ste už zrejme aj zabudli: 10 kvalitných filmov, ktoré nájdete na streamovacích službách s českým dabingom

Streamovacie služby nie sú len o seriálových či filmových novinkách. V knižniciach Netflixu či HBO GO môžete nájsť množstvo aj menej známych filmov, či starších snímok, ktoré ste videli, no časom na ne zabudli. Teraz si ich môžete pripomenúť.

Ak patríte k filmovým divákom, ktorí neradi čokoľvek pozerajú v pôvodnom znení s titulkami, nasledujúci výber desiatich snímok bude určený najmä vám. A ak si chcete opätovne pozrieť skutočne kvalitné filmy, na ktoré ste už časom možno aj zabudli, tak sa mimoriadne potešíte.

Zo streamovacích služieb Netflix a HBO GO sme totiž vybrali práve také filmy, ktoré už nepatria medzi novinky, už ste ich možno aj videli, no rozhodne stoja za opätovné zhliadnutie. A pokiaľ ste ich vôbec nevideli, tak by ste to mali čím skôr napraviť.

Krstný otec I – III (The Godfather)

Výber filmov, ktoré by mal každý správny filmový fanúšik vidieť, a ktoré možno sledovať stále dookola, začíname kultovou trilógiou režiséra Francisa Forda Coppoly s Marlonom Brandom v hlavnej úlohe.

Majstrovské epické dielo predstavuje desivý portrét vzostupu sicílskej rodiny v USA a ich cestu na pokraj straty moci, v ktorom ešte majstrovskejšie režisér vyvážil pohľad na rodinný život a odporný svet zločinu, do ktorého bola rodina Corleonovcov zapletená.

Veríme, že túto kriminálnu drámu nakrútenú na motívy knižnej predlohy autora Maria Puza netreba bližšie predstavovať. Okrem Branda sa v ňom predstavili aj Al Pacino, Robert Duvall, Robert De Niro, Diane Keaton a ďalší. Krstný otec patrí ku klenotom kinematografie a ocenený bol tromi Oscarmi. Všetky diely tejto kultovej trilógie nájdete v českom dabingu na HBO GO.

S láskou, Vincent (Loving Vincent)

Nenápadný, no úchvatný a nesmierne krásny. Aj tak by sa dal opísať animovaný film pre dospelých, ktorý mapuje posledné dni slávneho maliara Vincenta van Gogha.

Animák bol nakrútený kombináciou hraného filmu a animácie originálnych olejomalieb, aby sme boli presnejší – vďaka 66 960 maľbám od 125 umelcov z celého sveta a podľa 94 pôvodných diel van Gogha. Scenár vznikol na základe 800 listov, ktoré slávny maliar adresoval predovšetkým svojmu bratovi.

Snímka S láskou, Vincent zarezonovala u divákov aj kritikov, aj keď u nás doma sa na ňu kvôli svojej špecifickosti veľa divákov do kina nevybralo. Teraz to môžete napraviť, film nájdete na Netflixe aj s českým dabingom.

Večný svit nepoškvrnenej mysle (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

„Najlepší film, v ktorom sa Jim Carrey objavil“ – zvyknú hovoriť o tejto snímke filmoví nadšenci. A zrejme to tak aj skutočne bude, aj keď aj to môže byť debatou na dlhé hodiny. Večný svit nepoškvrnenej mysle je nadčasovou drámou, ktorá sa pohráva s myšlienkou lásky dvoch ľudí a motívom zabudnutia na ňu, pričom často hraničí aj so sci-fi prvkami.

Hlavným hrdinom je Joel (Carrey), ktorého zničí, keď sa dozvie, že jeho životná láska Clementine (hrá ju Kate Winslet) si nechala vymazať z pamäte ich búrlivý vzťah. Zo zúfalstva preto kontaktuje vynálezcu tohto zákroku (hrá ho Tom Wilkinson), aby mu teda vykonal rovnakú procedúru. Keď sa však Joelove spomienky začnú postupne vytrácať, uvedomí si, ako stále Clementine miluje.

Večný svit nepoškvrnenej mysle patrí k najoriginálnejším námetom kinematografie 21. storočia. Právom preto získal Oscara za Najlepší pôvodný scenár. Okrem spomínaného tria hercov v tejto snímke môžete vidieť aj ďalšie známe tváre – Kirsten Dunst, Elijaha Wooda či Marka Ruffala. Film nájdete na HBO GO.

Revenant: Zmŕtvychvstanie (The Revenant)

Prvý film, ktorý Leonardovi DiCapriovi priniesol vytúženého Oscara, tu skrátka chýbať taktiež nemohol. Túto dobrodružnú drámu nájdete s českým dabingom na Netflixe, ale aj na ďalších u nás dostupných streamovacích službách (napríklad na Filmbox+).

Revenant sa odohráva v divočine amerického západu v roku 1823. Hugh Glass (DiCaprio) sa vydáva so svojím synom na výpravu s lovcom kožušín. Uprostred hlbokých a neprebádaných lesov ale natrafí na indiánov, kvôli čomu zmenia smer svojej trasy. Osudným sa mu stáva stretnutie s rozzúrenou samicou medveďa grizzlyho.

Útok predátora síce prežije, no pre ostatných členov výpravy je nemalou príťažou. Zvyšní členovia sa ho preto rozhodnú zabiť a pochovať. Hugh má ale tuhý korienok a po tom, čo sa mu podarí vyslobodiť sa z vlastného hrobu, pokračuje v ceste a chce sa pomstiť tým, čo ho “zabili” a zavraždili jeho malého syna.

Dobrý Will Hunting (The Good Will Hunting)

Kým nenapísali scenár a nezískali zaň Oscara, všetci si mysleli, že sú len peknými tváričkami Hollywoodu. Príbeh zrodu prvého scenáristického pokusu hercov Bena Afflecka a Matta Damona pozná každý. Prečo si teda túto psychologickú drámu opäť po rokoch nepripomenúť?

Hlavnou postavou je problémový 20-ročný mladík Will (Damon) s fotografickou pamäťou, ktorý sa živí ako upratovač na prestížnej univerzite. Vo voľnom čase sa poflakuje v uliciach Bostonu s partiou štamgastov, najlepším kamošom Chuckiem (Affleck) a so svojou bohatou frajerkou Skylar. Pri upratovaní jednej z učební si mladík všimne na tabuli napísaný zložitý matematický príklad, ktorý majú študenti vyriešiť.

Will ho anonymne vyrieši a profesor Lambeau sa rozhodne tohto mladíka vypátrať, keďže vie, že ide s veľkou pravdepodobnosťou o génia. V tom čase ale čaká Willa výkon trestu vo väzení za napadnutie policajta. Lambeau preto zaťahá za nitky a Willovi vybaví, že do basy nebude musieť ísť, pokiaľ splní podmienky: bude sa raz týždenne učiť matematiku a podstúpi psychoterapiu. Film nájdete na HBO GO.

Kick-Ass

Nie, ani komiksovky v prípade tohto výberu filmov neobídeme. Na Netflixe si môžete pozrieť prvý diel kultovej akčnej komédie v réžii Matthewa Vaughna s názvom Kick-Ass.

Teenager Dave (hrá ho Aaron Taylor-Johnson) je obyčajným chalanom. Jediné, čo ho baví, sú komiksy, ktoré ho inšpirujú natoľko, že sa rozhodne stať sa stoj, čo stoj superhrdinom. Žiaľ, k tomu mu chýba to najdôležitejšie, a teda superschopnosti. Ani to ho však neodradí a ako každý správny hrdina, aj on si vymyslí prezývku – Kick-Ass.

Veľká ryba (Big Fish)

Film tak krásny a plný farieb, až máte pocit, že meno režiséra k nemu vôbec nesedí. Za adaptáciou rovnomennej knižnej predlohy stojí Tim Burton, režisér kultových a čiernych filmov ako Nožnicovoruký Edward, Ospalá diera či Sweeney Todd.

Edward Bloom (hrá ho naprieč rôznymi érami vo filme Albert Finney, najviac však Ewan McGregor) bol odjakživa vášnivým rozprávačom neuveriteľných príbehov, ktoré zažil počas svojej mladosti. Práve vtedy ho totiž jeho záľuba v cestovaní zaviedla na úžasnú výpravu okolo sveta.

V jeho mýtických dobrodružstvách nechýbajú obri, vlkolaci, spievajúce siamské dvojičky ani čarodejnica so skleneným okom, ktorá dokáže nahliadnuť do budúcnosti. Tieto jeho príbehy očarili každého, okrem jeho syna Willa (hrá ho Billy Crudup). Keď ale potom Edward ochorie, jeho žena Sandra (hrá ju Jessica Lange) sa pokúsi svojho syna presvedčiť, aby si k otcovi opäť našiel cestu. Veľkú rybu nájdete na HBO GO.

Počiatok (Inception)

Výber kvalitných filmov na streamovacích službách bez diela od Christophera Nolana? Nie, to by skutočne nešlo. Obzvlášť, ak v knižnici môžete nájsť nielen ikonickú batmanovskú trilógiu, ale aj jeho azda najznámejší film s názvom Počiatok.

Ten sa ocitol už vo všemožných rebríčkoch najlepších filmov, aké kedy vznikli a absolútne každá jeho pochvala je na mieste. Thriller, ktorý vám popletie hlavu, je o cestovaní do snov a ľudského vedomia a v hlavných úlohách sa opäť predviedli áčkoví herci ako Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy a ďalší. Film nájdete na HBO GO.

Úsvit mŕtvych (Dawn of the Dead)

Meno režiséra Zacka Snydera si mnohí v posledných rokoch spájajú predovšetkým s komiksovými snímkami, ktoré nakrútil podľa diel vydavateľstva DC, či s nedávnymi dvomi projektami pre Netflix. Áno, Snyder patrí k talentovaným režisérom, no mnohí možno ani len netušia, že už jeho celovečerný režisérsky debut vzbudil nemálo pozornosti. Remakoval totiž kultový zombie horor Úsvit mŕtvych.

A skutočne pozoruhodne, čím zaujal nielen divákov, ale aj kritikov. Svoj pohľad na zombie apokalypsu totiž poňal celkom inak ako jeho predchodcovia – krvilačné zombies v prípade tohto hororu za živými nejdú pomaly, ale dokážu utekať. A práve to z novodobého Úsvitu mŕtvych spravilo naozaj frajerský film, ktorý nájdete teraz aj na HBO GO.

Monsters, a.s. (Monsters Inc.)

A po horore prichádza rozprávka pre malých i veľkých, ktorú na HBO GO nenájdete len v českom, ale aj v slovenskom dabingu!

Navštívte svet, v ktorom žijú rôznorodé príšerky, ktorých hlavnou úlohou je vyrábať energiu strašením detí vo svete ľudí. Originálna animovaná komédia od štúdia Pixar je snímkou, ktorú si užijú všetky vekové kategórie a kedykoľvek. K dispozícii je aj pokračovanie s názvom Príšerky: Univerzita (Monsters University), ktorú taktiež nájdete na streamovacej službe s českým i slovenským dabingom.